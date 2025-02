Val di Zena, riaperta questa mattina la SP 36 in via Cà di Lavacchio, per residenti e autorizzati

È stata riaperta dalle 12 di oggi la SP 36 “Val di Zena” al km 18, in via Cà di Lavacchio, nel territorio di Pianoro, unico punto che era rimasto completamente inaccessibile dopo l’alluvione di ottobre 2024. Per riconnettere l’alta Val di Zena in questi giorni è stata realizzata una “strada bianca” temporanea a una corsia, percorribile a senso unico alternato dai soli residenti e mezzi autorizzati. L’intervento ha visto anche un’opera di ricentratura del torrente, per evitare l’impatto diretto con la strada e dunque il fenomeno dell’erosione dell’argine.

Sono state inoltre ultimate le operazioni di messa in sicurezza con la posa di una recinzione di cantiere dal lato del fiume e la pulizia del tratto compreso tra il km 18 e il km 20.

I lavori sono stati finanziati con 150 mila euro di risorse proprie della Città metropolitana di Bologna e saranno utili anche al ripristino definitivo.