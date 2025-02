San Felice sul Panaro: borse di studio per studenti universitari

Nuovo bando della Fondazione sanfeliciana “Pietro dott. Roncaglia” con in palio due borse di studio, di mille euro ciascuna, per gli studenti universitari che abbiano conseguito una laurea quinquennale, sessennale (e/o 3+2) nel 2024. Possono partecipare i cittadini europei residenti a San Felice sul Panaro da almeno cinque anni e che si siano laureati nell’anno solare 2024. Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 30 settembre 2025 e inviate a Fondazione “Pietro dott. Roncaglia”, presso segretario Giorgio Bocchi, via Pietro Giardini, 31, 41038 San Felice sul Panaro, e mail: fondazionedottpietroroncaglia@gmail.com

Dal 2008 a oggi la Fondazione ha erogato a 38 studenti sanfeliciani borse di studio per un valore complessivo pari a 37.400 euro. Il testamento del Fondatore dottor Pietro Roncaglia risale al 10 gennaio 1864, mentre la Fondazione nasce come Opera Pia Roncaglia l’8 dicembre 1867 con Regio Decreto di Vittorio Emanuele Re d’Italia. Con Decreto del presidente della Giunta regionale nel 1993, poi, ha assunto la forma giuridica di Fondazione Dott. Pietro Roncaglia. Gli amministratori attualmente in carica della Fondazione sono la presidente Adele Pezzini e i consiglieri Euride Fregni, Emilio Duò ed Elisabetta Modena. Segretario è Giorgio Bocchi.

Il bando può essere consultato sul sito del Comune (www.comune.sanfelice.mo.it).