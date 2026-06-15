Paul Strand e l’Emilia: a Correggio una serata tra fotografia e jazz per ricordare Carlo

Sabato 20 giugno alle ore 21 alla Biblioteca di Correggio Michele Smargiassi – giornalista di Repubblica, divulgatore di cultura visuale e autore del blog-newsletter Fotocrazia – guiderà il pubblico alla scoperta dell’opera realizzata da Strand insieme a Cesare Zavattini.

Pubblicato nel 1955, Un Paese è considerato uno dei libri fotografici più importanti del Novecento: un racconto per immagini che ha reso immortale Luzzara e ha trasformato questo piccolo borgo sul Po in un luogo simbolo per gli appassionati di fotografia di tutto il mondo.

A seguire, nel cortile de La Biblio, concerto jazz con il trio Only Three: Stefano Belluzzi al contrabbasso, Gabriele Merli al sax e Matteo Fontana alla chitarra.

L’iniziativa è promossa in ricordo di Carlo Paltrinieri, a dieci anni dalla sua scomparsa. Molto conosciuto a Correggio – anche per la sua passione per il cinema, la fotografia e la musica jazz – qui era stato presidente di Ises (attuale Isecs), dell’istituzione scolastica Ghidoni Mandriolo (scuola dell’infanzia) e della Fondazione Il Correggio, la onlus nata per promuovere la figura di Antonio Allegri.

L’ingresso è a offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto ad AGEOP Ricerca, a sostegno dell’oncoematologia pediatrica del Sant’Orsola di Bologna. È obbligatoria la prenotazione all’indirizzo biblioteca@comune.correggio.re.it