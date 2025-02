Nominato Maurizio Mancini come nuovo presidente del Comitato Regionale AiCS Emilia Romagna

In un periodo di importanti trasformazioni sociali, culturali e sportive, siamo lieti di annunciare la nomina del nuovo presidente dell’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) Emilia Romagna, con un mandato che abbraccia il quadriennio 2025-2028, insieme al rinnovamento del Consiglio Direttivo dell’ente. Il neo presidente Maurizio Mancini si impegnerà a portare avanti un programma che pone al centro alcuni valori fondamentali, chiave per il futuro delle nostre comunità e della nostra regione.

Saranno Sport, Cultura e Turismo, Ambiente, Inclusione, Diritti, Giovani, Scuola le parole chiave del nuovo mandato. Non semplici slogan, ma il riflesso delle iniziative, delle attività e dei progetti che ogni comitato territoriale della nostra regione porta avanti con passione e dedizione. Ogni azione si traduce in un contributo concreto al miglioramento della qualità della vita delle persone, nel rispetto dei valori che fondano la nostra associazione e nella valorizzazione delle diverse identità locali.

Il mandato si concentrerà sul miglioramento delle proposte progettuali di AiCS, rendendo ancora più incisiva la presenza dell’associazione nei settori chiave evidenziati: sport, cultura, turismo, ambiente, e benessere. In particolare, l’obiettivo sarà quello di potenziare la capacità di AiCS di rispondere alle sfide sociali ed economiche attraverso progetti innovativi e concreti.

L’inclusione dello sport come strumento per il benessere di tutte le età sarà un pilastro del nostro programma. L’associazione continuerà a diffondere la pratica sportiva, incentivando stili di vita sani e favorendo la crescita personale e collettiva attraverso lo sport.

Le relazioni con il Terzo Settore e gli Enti Locali saranno ulteriormente intensificate. Lavorare insieme su progetti innovativi sarà una priorità per lo sviluppo delle nostre comunità. Co-progettare e co-programmare saranno le parole d’ordine per affrontare le sfide future, mantenendo fermo il ruolo del Terzo Settore come cuore pulsante della società.

Con questa visione, il nuovo presidente si impegna a continuare e ampliare le azioni già avviate, affrontando le sfide future con determinazione e passione. La collaborazione, l’inclusione e la partecipazione di tutti saranno il motore che spingerà AiCS verso traguardi ancora più ambiziosi.