I nomi degli artisti under 35 che si contenderanno il Premio Luigi Ghirri per Giovane Fotografia Italiana

La dodicesima edizione di Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri, open call promossa dal Comune di Reggio Emilia, in partnership con alcuni festival internazionali, si avvicina e come ogni anno offre una ricognizione importante sullo stato della fotografia contemporanea in Italia.

Nelle scorse settimane una giuria internazionale composta da: Danit Ariel per Photoworks Festival, Krzysztof Candrowics per Fotofestiwal Lodz, Femke Rotteveel per Fotodok. oltre ai e i curatori di Giovane Fotografia Italiana Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, ha selezionato – tra le oltre 262 candidature pervenute – i sette progetti finalisti che saranno esposti in una mostra collettiva Unire / Bridging, a Palazzo dei Musei, in concomitanza con il Festival Fotografia Europea in programma a Reggio Emilia dal 24 aprile all’ 8 giugno 2025.

Gli artisti under 35 selezionati della dodicesima edizione dell’ open call di Giovane Fotografia Italiana | Premio Luigi Ghirri 2025 sono Daniele Cimaglia (Roma, 1994), Giuseppe Odore (Pompei,1995), Davide Sartori (Gallarate, Milano,1995), Erdiola Kanda Mustafaj (Elbasan, Albania, 1992), Grace Martella (Tricase, Lecce, 2006), Rosa Lacavalla (Barletta, 1993), Sara Lepore (Carpi, Modena, 1999), Serena Radicioli (Latina, 1997) e offrono 7 diversi percorsi espositivi su come le immagini possano agire da “ponti”, svolgere una funzione di collegamento, di avvicinamento, di dialogo e anche di cura nei confronti del mondo esterno. Non solo tra il fotografo e il soggetto, ma anche tra l’immagine e lo spettatore, per diventare un luogo e uno spazio di solidarietà.

I sette finalisti, oltre a prendere parte alla mostra collettiva, a cura di Ilaria Campioli e Daniele De Luigi, a Palazzo dei Musei a Reggio Emilia durante il Festival Fotografia Europea (24 aprile – 8 giugno), si contenderanno il premio Luigi Ghirri del valore di 4.000 euro, che sarà attribuito al progetto ritenuto migliore dalla giuria.

Giovane Fotografia Italiana offre anche altre importanti opportunità. Con la menzione “Nuove Traiettorie. GFI a Stoccolma”, uno degli artisti selezionati tra i sette finalisti avrà la possibilità di vivere un periodo di studio e ricerca, durante il quale dovrà sviluppare un progetto artistico che verrà poi esposto in una mostra curata dallo stesso istituto. Inoltre, uno dei finalisti avrà l’opportunità di avere una borsa di studio per partecipare al programma di letture portfolio Photo-Match di Fotofestiwal Łódź.

Giovane Fotografia Italiana #12 | Premio Luigi Ghirri 2025 è realizzata grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna. Promossa da Comune di Reggio Emilia in partnership con Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani, Fotografia Europea, Fotodok, Utrecht, Fotofestiwal, Łódz; Photoworks, Brighton. Con il contributo di Reire srl. Sponsor Gruppo Giovani Imprenditori Unindustria Reggio Emilia.

INFO: https://gfi.comune.re.it/

Facebook Instagram culturareggioemilia