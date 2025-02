Furto notturno in bar a Correggio

Alle 4:30, i Carabinieri di Correggio, su input dell’operatore in servizio presso la centrale operativa, allertato da un istituto di vigilanza privata, sono intervenuti in via della Pace per un sopralluogo a seguito di un furto in un bar. Giunti sul posto è stato accertato che ignoti ladri, dopo aver forzato una porta laterale, si erano introdotti all’interno del locale asportando il fondo cassa dal registratore. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili, mentre i danni sono in fase di quantificazione.