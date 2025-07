Ad Alessandro Spugna la guida tecnica della Prima Squadra femminile del Sassuolo Calcio

L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra femminile a Mister Alessandro Spugna.

Classe 1973, tecnico di grande esperienza, Mister Spugna ha guidato nelle ultime tre stagioni l’AS Roma, contribuendo alla conquista di due Scudetti, due Supercoppe Italiane e una Coppa Italia oltre alle partecipazioni alla UEFA Women’s Champions League.

Panchina d’oro nelle annate 22/23 e 23/24, in precedenza ha allenato Juventus Primavera e Empoli Ladies, creando un’identità di gioco riconoscibile e dimostrando attenzione verso la crescita delle giovani calciatrici.

“È con grande piacere che accogliamo nella nostra famiglia Mister Spugna – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali -, un allenatore di grande esperienza che ha raggiunto risultati importanti nella sua carriera. È un tecnico che conosce molto bene il campionato e saprà far crescere il nostro settore femminile portando entusiasmo, idee e grandi motivazioni. A lui va un caloroso benvenuto e un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori neroverdi”.

Anche il Responsabile dello Sviluppo dell’Area Calcio Femminile Alessandro Terzi ha dato il suo benvenuto al nuovo tecnico: “Siamo felici della scelta che abbiamo fatto. La sua esperienza ad alto a livello e la sua visione del calcio saranno fattori determinanti nella crescita della prima squadra femminile e nella valorizzazione del talento delle nostre calciatrici”.