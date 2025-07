Kym elimina Taberner: è lui il primo semifinalista del Memorial “Fontana”

Non mancano mai le emozioni al “Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana”. Il torneo internazionale di tennis maschile che si sta giocando al Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine si conferma ogni giorno un’occasione straordinaria per ammirare un tennis di livello mondiale.

FEDERICO CINÀ TRAVOLGENTE. Buona anche la seconda per Federico Cinà. Negli ottavi di finale il 18enne Federico Cinà ha superato per 6-0 6-1 il 20enne spagnolo Daniel Merida davanti al numeroso pubblico che ha riempito le tribune del Centrale. Una vera e propria prova di forza del talento palermitano: impressionante la capacità di imporre il suo ritmo e il suo gioco, l’intensità nel mettere pressione all’avversario fin dai primi colpi di ogni scambio e la tranquillità con cui ha gestito l’incontro. «Fin dal primo punto ho avuto sensazioni migliori rispetto a quelle della prima partita», ha detto a caldo Cinà. – «Forse conoscevo meglio il campo, forse c’era un po’ meno caldo, comunque ho provato a spingere sin dall’inizio. Avevamo preparato bene il match e sono riuscito a mettere in pratica il piano partita. Queste partite ti danno ovviamente fiducia. Il mio gioco in campo è frutto di un lavoro quotidiano e vederne i risultati non può che rendermi felice. Adesso affronterò un giocatore fortissimo come Juan Manuel Cerundolo, sarà un bel test e cercherò di imparare qualcosa in ogni scambio».

FRANCESCO CINÀ, IL COACH. Federico Cinà al Club La Meridiana è accompagnato da tutta la famiglia. Con lui ci sono il papà Francesco, la mamma Susanna e la sorella Giulia. Francesco Cinà, ex giocatore con una classifica intorno alla 400ª posizione, poi maestro e coach, ha seguito per anni come allenatore l’ex tennista Roberta Vinci. Federico respira tennis da sempre, il padre lo allena fin dai primi colpi al Country Time Club di Palermo e anche oggi è al suo fianco. “Le tante aspettative attorno a Federico? Oggi in Italia il tennis è uno degli sport più seguiti e amati – spiega Francesco Cinà – È normale che dietro a questi giovani che stanno provando ad emergere ci sia attenzione e affetto: è una cosa bella ed è una cosa da gestire. Noi, la sua famiglia e il suo team, gli siamo vicino in questo cammino. Federico è veramente un ragazzo tranquillo, sa bene qual è il suo percorso: pian piano dovrà crescere ma ha già le idee piuttosto chiare. L’obiettivo per il 2025? Il focus è sempre sulla crescita fisica, tecnica, mentale e quindi nel gioco. I risultati sono semplicemente una conseguenza di questo percorso come ragazzo e come tennista. Il momento d’oro del tennis italiano? Molto merito va dato alla Federazione Italiana Tennis: in questi anni ha investito tanto sugli allenatori e i preparatori fisici per cercare di dare ai ragazzi un “team” che li accompagni. Il supporto di risorse tecniche ed anche economiche ai giovani tennisti è fondamentale. Poi c’è il lavoro di tanti circoli, come il Club La Meridiana, nel lavoro quotidiano con i ragazzi e nell’organizzazione di tornei come il Memorial Fontana: ogni settimana in Italia ci sono tornei Futures e Challenger che permettono ai giovani di fare esperienza preziosa. È tutto il movimento che sta portando il tennis italiano a livelli direi “mostruosi”. Cosa succederà a Wimbledon? Il torneo è ancora lungo. Per come sono andati questi primi giorni però anche io come tanti mi aspetto una finale Sinner-Alcaraz come al Roland Garros: quella partita è stata uno spot meraviglioso per il tennis. Mi auguro di poter vedere un’altra partita così, magari con un risultato diverso…”.

SUPER KYM. Il giovedì del Memorial Eugenio Fontana si è aperto con una sorpresa. Sul Centrale, dopo due ore e trentasei minuti di tennis vivace, lo svizzero Jerome Kym ha superato il grande favorito alla vittoria finale, lo spagnolo Carlos Taberner, già vincitore la scorsa settimana del 125mila di Sassuolo e testa di serie numero 1 del tabellone (6-2, 3-6 , 7-6 il punteggio finale). Il 20enne di Rheinfelden, quasi due metri di altezza e numero 162 del ranking ATP alla vigilia del Fontana, ha spinto i colpi con grande intensità, ha servito fortissimo ed ha saputo rischiare nei momenti cruciali. La lucidità e il coraggio di Kym hanno poi fatto la differenza nel tie-break del terzo e decisivo set vinto nettamente 7-3. In semifinale Kym affronterà il vincente del Quarto di Finale tra l’azzurro Marco Cecchinato e l’olandese Max Houkes.

DOPPIO. Contemporaneamente al torneo di singolo, prosegue anche quello di doppio al Modena Challenger ATP 75. La prima coppia a raggiungere le semifinali è stata quella composta dal danese Johannes Ingildsen e dallo slovacco Milos Karol che ha battuto al fotofinish la coppia formata dallo svizzero Jakub Paul e dal brasiliano Marcelo Zormann: 6-1, 6-7 e 10-12 al “long tie-break” decisivo”. Ingildsen-Karol affronteranno la coppia composta dall’olandese Mick Veldheer e dal bielorusso Ivan Liutarevich che ha battuto la coppia testa di serie numero 3 del torneo formata da Martos Gornes (Spagna)-Vijay Sundar Prashanth (India) 6-1, 3-6, 10-7.

PROGRAMMA VENERDÌ. Tre italiani in campo nelle prime due partite dei quarti di finale del venerdì. Le partite del singolare inizieranno sul Centrale alle ore 14. Si partirà con il derby azzurro tra Stefano Travaglia, che negli ottavi ha eliminato l’argentino Tirante (testa di serie numero 6), e Andrea Pellegrino, che negli ottavi ha eliminato il colombiano Galan (testa di serie numero 2). A seguire poi la super sfida tra Federico Cinà e Juan Manuel Cerundolo, 23enne argentino, testa di serie numero 3 del Memorial Fontana e numero 112 del mondo (con un best ranking ATP da numero 79).

Ancora a seguire, e sempre sul Centrale, si giocheranno le altre due semifinali. La quarta e ultima semifinale si giocherà in serata con inizio fissato alle ore 21.

Contemporaneamente ai Quarti di Finale del singolare si giocheranno sul campo numero 4 le due Semifinali del doppio.

Anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger ATP 75”. Porte aperte al grande tennis…