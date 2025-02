Chiuso per sei giorni l’ingresso del Cimitero Monumentale di Mirandola

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, dal 24 febbraio al 1 marzo prossimi, l’ingresso principale al Cimitero Monumentale di Mirandola sarà temporaneamente chiuso al pubblico.

Questo intervento, parte dei lavori di restauro, ripristino e miglioramento sismico del cimitero (2° e 3° stralcio), è finalizzato a garantire la sicurezza e la conservazione dell’area. Durante questo periodo si invitano i visitatori ad utilizzare gli altri ingressi disponibili.

“L’Amministrazione Comunale ha lavorato per accelerare il più possibile il cantiere, che porterà a termine questi fondamentali interventi di restauro e miglioramento sismico del Cimitero Monumentale di Mirandola – commenta l’Assessore Luppi – La sicurezza e la conservazione di un luogo così significativo per la nostra comunità sono state una priorità e abbiamo fatto il possibile per garantire che i lavori procedessero senza compromettere la fruibilità del servizio. Anche durante la chiusura temporanea dell’ingresso principale, i cittadini potranno continuare ad accedere al cimitero usufruendo degli altri ingressi disponibili. Ci scusiamo per il temporaneo disagio, ma siamo certi che questi interventi restituiranno alla cittadinanza un’area più sicura ed adeguata alle esigenze della comunità”.