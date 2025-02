Bologna Città 30, continuano gli interventi per il miglioramento della sicurezza stradale dei pedoni

Nell’ambito dei diversi interventi in città per migliorare la sicurezza di tutti gli utenti della strada e la qualità dello spazio pubblico, all’interno del programma di investimenti da oltre 24 milioni di euro per dare corpo con interventi fisici alla Città 30, sono iniziati i lavori di miglioramento della sicurezza stradale in corrispondenza degli incroci Arca-Tibaldi (la prima a partire), Arca-Albani e Tibaldi-Di Vincenzo.

Questi interventi fanno parte del pacchetto che ha ricevuto il finanziamento del Ministero dei Trasporti per il miglioramento della sicurezza dei pedoni con un importo complessivo dell’appalto di oltre 600 mila euro e fanno seguito a quelli recentemente conclusi nelle vie Vizzani (comprese le intersezioni Vizzani/Mengoli e Venturoli/Bondi), Bombicci, Del Lavoro e Stendhal (dove rimane da attivare l’impianto semaforico).

L’intervento, all’interno di un’area a forte vocazione residenziale nel quartiere Navile e caratterizzata dalla presenza di numerosi poli attrattivi (scuole, mercato, negozi e vari servizi alla comunità), ha come obiettivo primario la tutela dell’utenza vulnerabile, in particolare nei punti di maggiore criticità emersi dall’analisi dei dati di incidentalità pedonale, suscettibili di possibili opere di miglioramento ai fini della sicurezza stradale.

Nello specifico, è previsto: