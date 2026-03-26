Con “Reggio in Fiore” il centro storico diventa un grande giardino a cielo aperto

Un intero weekend dedicato alla bellezza della natura, alla qualità florovivaistica e alla scoperta di rarità botaniche: è questo ciò che aspetta Reggio Emilia nel fine settimana. Sabato 28 e domenica 29 marzo torna in centro storico “Reggio Emilia in Fiore”, la manifestazione florovivaistica organizzata in collaborazione con il Comune di Reggio, che è divenuta uno degli appuntamenti più attesi della primavera emiliana. Si tratta infatti di un evento capace di richiamare migliaia di visitatori e appassionati, trasformando la città in un vero e proprio percorso immersivo tra colori, profumi e creatività.

Saranno quattro le piazze coinvolte — piazza Prampolini, piazza Martiri del 7 Luglio, piazza della Vittoria e piazza San Prospero — che daranno vita a un itinerario diffuso nel cuore del centro storico, ognuna caratterizzata da una propria identità espositiva e tematica. All’interno della mostra mercato, organizzata da Piazze in Fiore, il pubblico potrà scoprire oltre 4.000 varietà di piante, provenienti da vivai selezionati di tutta Italia. Si tratta di un’offerta straordinariamente ampia che comprenderà alberi e arbusti per parchi e giardini, piante da appartamento e da balcone, piante perenni e rampicanti, annuali, bulbose, aromatiche, sempreverdi, tropicali ed esotiche, carnivore, arboree ed erbacee. Un patrimonio botanico che rende la manifestazione un punto di riferimento non solo per appassionati e collezionisti, ma anche per chi desidera avvicinarsi al mondo del verde con curiosità e interesse.

L’edizione 2026 vedrà un aumento significativo del numero dei floricoltori, con importanti nuove presenze che arricchiscono ulteriormente il livello qualitativo dell’offerta. Saranno infatti oltre 120 gli espositori presenti e si stima un’affluenza superiore alle 15.000 presenze nell’arco del weekend. Floricoltori e creativi di livello nazionale porteranno in città collezioni uniche, produzioni esclusive e varietà spesso difficilmente reperibili nei circuiti commerciali tradizionali, contribuendo a rendere Reggio Emilia in Fiore un appuntamento di eccellenza nel panorama degli eventi florovivaistici.

Piante rare e da collezione – Tra gli elementi più innovativi di questa edizione spicca una proposta unica nel suo genere: per la prima volta a livello nazionale verrà realizzato uno spazio espositivo interamente dedicato alle piante rare e da collezione. Ogni floricoltore partecipante porterà dal proprio vivaio un esemplare particolarmente pregiato, normalmente destinato a collezionisti e difficilmente accessibile al grande pubblico. Si tratta di piante di elevato valore botanico ed economico, spesso disponibili solo su richiesta e raramente esposte durante le manifestazioni. In occasione di Reggio Emilia in Fiore 2026, questi esemplari saranno eccezionalmente visibili a tutti, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare da vicino varietà straordinarie e poco conosciute. Lo spazio dedicato alle rarità sarà allestito in piazza della Vittoria e rappresenterà uno dei principali poli di attrazione dell’intera manifestazione.

Le piazze – Sono quattro le piazze del centro storico coinvolte, ciascuna caratterizzata con una propria specificità. In piazza San Prospero troveranno spazio i fiori stagionali e le produzioni legate al territorio. Un’area sarà interamente dedicata alle erbe aromatiche, con una proposta ampia e specializzata. A completare l’offerta, il mercato dei creativi porterà in piazza oggetti originali, artigianato di qualità e idee innovative legate al mondo della natura e della decorazione.

Piazza Prampolini rappresenterà invece il cuore florovivaistico della manifestazione con floricoltori provenienti da tutta Italia, affiancati da una selezione di artigiani a tema. Qui sarà possibile trovare piante particolari, varietà ricercate e produzioni di alta qualità, spesso difficili da reperire nei normali canali di vendita. Piazza Martiri del 7 luglio accoglierà vivaisti con piante e arbusti anche di medie dimensioni, offrendo una proposta completa per la progettazione e l’arricchimento di giardini e spazi verdi. Molto ampia sarà anche l’offerta di fiori recisi, con la vendita di colorati mazzi di tulipani, anemoni e altre varietà stagionali. La piazza ospiterà inoltre espositori di artigianato a tema, operatori legati al mondo della natura e del benessere e un’area dedicata al settore alimentare. Piazza della Vittoria si presenterà come uno spazio dinamico e multifunzionale, con la presenza di aziende dedicate all’outdoor, artigianato, alimentare e una selezione di floricoltori. Qui sarà allestito anche lo spazio dedicato alle piante rare e da collezione, elemento distintivo dell’edizione 2026, destinato a catturare l’attenzione di appassionati e curiosi.

La manifestazione è a ingresso libero, attiva dalle 9 alle 20 con orario continuato.

Info– www.reggioemiliainfiore.it – FB @piazzeinfiore – Instagram @piazzeinfiore