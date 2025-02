Tentato furto nel parcheggio della stazione dei treni a Mirandola

Nella mattinata dello scorso 10 febbraio, intorno alle 8:30, una cittadina procedeva alla segnalazione alla Polizia Locale circa la presenza di un individuo che si aggirava con fare sospetto nel parcheggio antistante la stazione ferroviaria di Cividale. L’uomo attirava l’attenzione per i suoi movimenti frenetici e continui tra i vari veicoli parcheggiati, con atteggiamenti facilmente riconducibili a un potenziale tentativo di furto.

Una pattuglia, pochi minuti dopo la preziosa segnalazione, giungeva sul posto e individuava il soggetto, colto in flagranza mentre cercava di sottrarre oggetti dall’interno di un’autovettura. Dopo essere stato fermato e controllato, trovato in possesso di un cacciavite a taglio, strumento ritenuto idoneo allo scasso, l’individuo veniva condotto presso il Comando cittadino della Polizia Locale. Nel frattempo, la centrale operativa ispezionando le immagini del circuito di videosorveglianza, certificava il comportamento illecito. L’uomo, privo di documenti e risultato poi da ulteriori controlli di cittadinanza bulgara, veniva sottoposto alle operazioni di fotosegnalamento e denunciato a piede libero per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Il cacciavite sequestrato, considerato corpo del reato, è stato posto sotto sequestro. Le riprese delle telecamere hanno inoltre evidenziato come il soggetto si fosse aggirato per circa venti minuti nel parcheggio, ispezionando diversi veicoli e tentando di forzarne numerosi, provocando danni materiali. Riuscito a introdursi in un’auto con l’intento di sottrarre oggetti, veniva fermato prima di poter portare a termine il furto.

“Questo intervento dimostra l’efficacia del lavoro svolto dalla nostra Polizia Locale in sinergia con il senso civico della cittadinanza – commenta l’Assessore alla Sicurezza Marco Donnarumma – La segnalazione tempestiva e il successivo intervento rapido degli agenti hanno permesso di sventare un furto e identificare il responsabile. Continueremo a investire in sicurezza e controllo del territorio, affinché Mirandola possa garantire il massimo della tutela per i suoi cittadini. L’Amministrazione Comunale – conclude l’Assessore – invita la cittadinanza a segnalare sempre situazioni sospette, collaborando con le forze dell’ordine per mantenere alto il livello di sicurezza nel territorio”.