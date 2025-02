Premio Barresi, bando per l’assegnazione di incentivi a imprese giovanili e sostenibili 2024

Si è chiusa con successo l’edizione 2024 del Premio Barresi – Bando per l’assegnazione di incentivi a imprese giovanili e sostenibili: su 24 candidature arrivate hanno spiccato: MemorAiz S.r.l, O-DAMP Srl, PODERE 101 SOCIETÀ AGRICOLA S.S., GALLERIA STUDIO G7 di BIAFORE GIULIA. Questa mattina la cerimonia di premiazione al Museo del Patrimonio Industriale, con la partecipazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di San Lazzaro di Savena.

L’EDIZIONE 2024 DEL PREMIO BARRESI

Valorizzare le nuove generazioni e riconoscerne il ruolo di protagonisti è stato anche quest’anno l’obiettivo del Premio, istituito nel 2016 in ricordo di Antonio Barresi. responsabile del servizio Progetti d’impresa prematuramente scomparso. L’iniziativa si ispira a quella parte di lavoro che Barresi amava di più: sostenere le aspiranti imprenditrici e gli aspiranti imprenditori del territorio accompagnandoli nello sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

Nell’ottica di valorizzare il futuro delle nuove generazioni e in coerenza con i principi delle Linee di mandato 2021-2026, il Premio ha voluto valorizzare anche quest’anno la sostenibilità ambientale, economica e sociale, l’inclusività e la capacità di rafforzare l’identità internazionale e cosmopolita di Bologna, oltre ad avere finalità e modalità di lavoro orientate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dall’ Agenda ONU 2030.

Una novità significativa di questa edizione è stata la possibilità di premiare ben quattro imprese con un contributo maggiore rispetto alle passate edizioni, grazie alle risorse messe a disposizione dal Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Questo ha permesso di ampliare ulteriormente il sostegno alle imprese giovanili che si distinguono per innovazione e impegno nei valori promossi dal Premio.

Anche quest’anno il bando ha dedicato una premialità alle imprese a prevalente partecipazione femminile, sottolineando l’importanza di lavorare verso una effettiva parità di genere e raccogliendo le sfide poste dal Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna.

LE IMPRESE VINCITRICI

Tra le 24 imprese candidate al Premio Barresi 2024 hanno spiccato quelle di:

Memoraiz S.r.l. (www.memoraiz.com/it) – L’azienda rivoluziona la formazione e l’informazione con strumenti basati sull’IA, trasformando testi, audio e video in esperienze digitali interattive, integrabili nelle piattaforme esistenti, promuovendo un accesso equo e diffuso all’istruzione di qualità. L’impresa viene premiata per la grande attitudine all’inclusività degli strumenti che ha sviluppato e che vengono utilizzati in ambito formativo, si premia inoltre la volontà di rendere più democratico, paritario e socialmente sostenibile l’accesso a tecnologie che sfruttano le potenzialità dell’IA.

Le aziende accederanno a un contributo di 12.500 euro ciascuna e alle opportunità messe a disposizione da Città metropolitana e Comune di Bologna, promotori del Premio, e dai partner del Premio Barresi: ART-ER / Comune di Bologna – Settore cultura e creatività – IncrediBOL! / MUG – Magazzini generativi / Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna.

IL PREMIO BARRESI

Il Premio Barresi è stato istituito in ricordo di Antonio Barresi, già responsabile di Progetti d’impresa – il servizio dedicato alla creazione di nuove attività imprenditoriali lanciato nel 1989 dalla Città metropolitana, che da quest’anno fa parte delle attività del nuovo ufficio comune di Città metropolitana e Comune di Bologna “Sviluppo economico, imprese, occupazione”.

Promosso dal 2016 al 2019 in seno a INCREDIBOL!, il progetto del Comune di Bologna per la valorizzazione delle Industrie Culturali e Creative, il Premio guarda ora alle giovani imprenditrici e ai giovani imprenditori che, con tenacia e abilità, stanno dirigendo le loro aziende attraverso strategie incentrate sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale. Il fil rouge che lega tutte le edizioni, passate e future, del Premio Barresi consiste non solo nel premiare, ma anche nel supportare nel tempo le imprese più meritevoli. Dal 2020, infatti, il Premio è indirizzato alle imprese guidate da giovani che hanno a cuore il benessere delle persone e del nostro Pianeta, indirizzando le proprie strategie e modalità di lavoro agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030.

Per questa edizione, il Premio è stato finanziato con risorse del Programma PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027 nel quadro del progetto BO1.1.3.1.a “Nuova imprenditoria e innovazione delle imprese – incentivi e servizi per il rafforzamento del sistema economico”, per la cui attuazione la Città metropolitana e Comune di Bologna hanno sottoscritto apposita Convenzione che riconosce la Città metropolitana come soggetto attuatore delle azioni previste.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Nel corso della Cerimonia di premiazione, anche quest’anno la Città metropolitana e il Comune di Bologna hanno voluto favorire e instaurare un dialogo privilegiato e informale tra le giovani imprenditrici e i giovani imprenditori che guidano le aziende vincitrici e studentesse e studenti parte della Rete degli Istituti Tecnici Economici dell’area metropolitana di Bologna. In particolare, ha partecipato l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” di San Lazzaro di Savena.

Dopo la premiazione delle imprese, studentesse e studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” hanno potuto porre alcune domande da loro elaborate, oltre a ragionare sulle sfide del futuro e le possibili declinazioni del concetto di sostenibilità all’interno di un’impresa.

Si è approfondito inoltre il percorso che ha condotto dall’idea iniziale alla stesura del business plan, evidenziando le tappe principali che hanno portato alla definizione del progetto. Si è inoltre riflettuto sull’esperienza maturata durante la fase produttiva, soffermandosi sull’analisi dei punti di forza e di debolezza emersi lungo il percorso.

Tutte le informazioni sul Premio Barresi sono disponibili su www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi.