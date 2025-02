Fondo BEI a sostegno dei progetti di rigenerazione urbana delle Città metropolitane

La Banca europea per gli investimenti (BEI) e Invest in Bologna, servizio di Città metropolitana e Comune di Bologna per l’attrazione e il supporto di investimenti nel territorio, hanno presentato mercoledì 12 febbraio al Tecnopolo Manifattura il Fondo Tematico Piani Urbani Integrati, strumento che sostiene progetti di rigenerazione urbana e mira a rafforzare i Piani urbani integrati (PUI) delle Città metropolitane, così come previsto dal PNRR. L’evento di presentazione arriva a Bologna dopo aver coinvolto le altre Città metropolitane e si inserisce nelle politiche per l’Attrattività del territorio metropolitano.

Frutto di un accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo Tematico gestito dalla BEI, con la supervisione del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, sostiene, attraverso prestiti o investimenti nel capitale di rischio, investimenti legati allo sviluppo urbano sostenibile, al recupero ambientale, all’economia e alla coesione e inclusione sociale. I destinatari sono promotori privati e pubblico-privati (a condizione che la quota di partecipazione pubblica sia pari o inferiore al 50%).

Come è emerso durante il convegno, alla presenza di oltre 60 operatori del mercato immobiliare e stakeholder, il Fondo evidenzia la necessità di interventi che ripensino il concetto di “rigenerazione”, troppo spesso interpretato da un punto di vista meramente economico, rimettendo al centro le componenti sociali e ambientali.

Nuove opportunità si aprono, quindi, per tutti quei soggetti che vogliano presentare nuove progettazioni coerenti con quelle già finanziate dal PNRR PUI e che potranno ora contare su un supporto concreto, contribuendo così al disegno della Grande Bologna e degli interventi mirati a svilupparne la “conoscenza”, individuata come peculiarità e come volano dell’innovazione e del benessere cittadino.

Il Fondo Tematico:

L’intervento Piani Integrati Urbani prevede una specifica dotazione finanziaria complessiva di 272 mln di € in favore di un Fondo Tematico dedicato a supportare progetti di rigenerazione urbana come mezzo per promuovere l’inclusione sociale e combattere varie forme di vulnerabilità. Il Fondo intende fornire i finanziamenti necessari – sotto forma di prestiti e equity – che saranno veicolati da Intermediari finanziari quali Equiter S.p.A. con il Gruppo Intesa Sanpaolo, Banca Finint con Finint Investments SGR e Sinloc S.p.A.

Questo Fondo Tematico mira, in particolare, ad attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano, a promuovere lo sviluppo e l’attuazione di investimenti urbani a lungo termine, a sviluppare canali di prestito nuovi e alternativi, nonché modelli innovativi per i progetti di risanamento urbano, combinando le risorse del PNRR con risorse private e ad accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, contribuendo anche agli obiettivi della transizione verde promuovendo una rigenerazione urbana sostenibile.

Per maggiori informazioni > Avviso Fondo Tematico Piani Urbani Integrati