Fondazione ‘Per Soliera’, nominato il Comitato Tecnico Scientifico

Prosegue l’iter normativo per fare in modo che la “Fondazione Per Soliera” arrivi a una piena operatività, in modo da valorizzare le donazioni e i lasciti con finalità sociali a favore della comunità. Il progetto ha preso avvio dalle volontà di Leo Govi, il cittadino limidese scomparso nel 2021 all’età di 94 anni che ha indicato il Comune come unico erede delle sue proprietà. Un gesto di grande valore civico che il Consiglio Direttivo, composto da Vittorio Beneforti (presidente), Licia Mantovani (vice presidente), Lauro Lugli, Roberto Panini e Roberto Zanoli, sta cercando di mettere a frutto.

Lo scorso novembre il Comitato di Indirizzo, composto da 28 componenti espressione di circa una ventina di associazioni territoriali, ha eletto alla presidenza Annarita Raimondi.

Nei giorni scorsi è stato a sua volta nominato il Comitato Tecnico Scientifico grazie alla disponibilità pro bono del notaio avvocata Teresa Chiaramonte, del notaio avvocato Francesco Acerbi, dell’avvocata Cristina Muzzioli e del dottor commercialista Massimo Diacci. La funzione del Comitato neoeletto è di carattere tecnico-consultiva: esprime pareri non vincolanti in merito agli ambiti di attività della Fondazione, valutandone gli aspetti tecnico-scientifici e soprattutto esprimendo pareri in ordine alla valutazione e valorizzazione delle donazioni.