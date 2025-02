Casa della Comunità di Guiglia, apre l’ambulatorio per le visite geriatriche

Servizi sanitari sempre più prossimi ai cittadini, specialmente delle zone montane. E’ questo l’obiettivo alla base dell’ampliamento dei servizi a favore degli anziani nel Distretto sanitario di Vignola, in particolare nel comune di Guiglia. Il Centro di Geriatria-Disturbi Cognitivi e Demenze ha aperto oggi, giovedì 13 febbraio, la sua seconda sede all’interno della Casa della Comunità ‘La Carrucola’ in via Repubblica 30/B, con l’offerta di visite geriatriche ambulatoriali e appuntamenti domiciliari.

Questa mattina, per salutare i professionisti impegnati alla Casa della Comunità e ringraziare l’Azienda USL di Modena per l’attivazione del nuovo servizio, è intervenuto il sindaco di Guiglia Iacopo Lagazzi accompagnato dalla Direttrice del Distretto sanitario di Vignola, Federica Casoni.

Al momento l’ambulatorio di geriatria aprirà tutti i giovedì mattina, con la prospettiva di ampliare in futuro l’offerta ai cittadini.

L’accesso è possibile tramite la richiesta del Medico di medicina generale con la possibilità di prenotare una visita telefonando al numero 059777051, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.