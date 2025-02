Il Trofeo del Lambrusco di Soliera alla sua 51ª edizione

Sabato 15 febbraio i locali del Centro Sportivo Polivalente di piazzale Loschi 190 ospitano per l’intera giornata le varie fasi del “Trofeo del Lambrusco” di Soliera, manifestazione enologica di lunga tradizione che quest’anno arriva alla sua 51ª edizione. Organizzata dal gruppo dei vinificatori solieresi in collaborazione con il Comune di Soliera, la competizione celebra l’eccellenza del lambrusco prodotto nel territorio.

La gara si svolge in due fasi distinte. La prima, quella che avrà luogo sabato prossima, prevede la valutazione del “vino in botte”: i produttori locali presentano campioni del loro lambrusco ancora in fase di maturazione. Una commissione di enologi esperti analizza i campioni, stilando una classifica provvisoria dei quindici migliori vini che accedono alla fase successiva. Quest’ultima si tiene tra l’estate e l’autunno, quando i vini hanno completato la fermentazione in bottiglia. In questa occasione, gli stessi campioni vengono nuovamente degustati per valutarne le caratteristiche.

Oltre alla competizione, la giornata è arricchita da momenti conviviali e soprattutto dalla tradizionale cena con menù tipico modenese, a base di tortellini, bollito, zampone e bensone con la presenza di circa 300 commensali. Il “Trofeo del Lambrusco” rappresenta pertanto non solo una celebrazione del vino simbolo della regione, ma anche una significativa occasione di aggregazione per la comunità di Soliera, rafforzando il legame tra tradizione enologica e identità locale.