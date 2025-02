I carabinieri “in cattedra” alle Bursi di Fiorano per parlare di rischi della navigazione nel web e della trap-music

Carabinieri parlano dei potenziali rischi della navigazione nel web e della trap-music presso

l’Istituto “Francesca Bursi” sito in Via Ghiarella n.213 di Fiorano Modenese, con gli alunni

delle classi 3° media, nell’ambito del progetto di formazione per la “Cultura della Legalità”.

Nella mattinata di ieri, infatti, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Sassuolo,

Capitano Michele Ognissanti ed il Comandante della Stazione Carabinieri di Fiorano

Modenese, Luogotenente Mauro Caparrucci, hanno incontrato i giovanissimi studenti

frequentanti l’istituto “Francesca Bursi” di Fiorano Modenese.

Con la collaborazione della Dirigente Scolastica, Ilaria ;Leonardi, che ha desiderato

l’incontro, i Carabinieri hanno affrontato, con la presenza di circa 90 giovani studenti di

anni 14, il delicato tema del Bullismo e del Cyberbullismo, accennando anche al fenomeno

della musica trap ed a come, giovani rapper, divulghino video che li ritraggono mentre

impugnano armi, oggetti atti ad offendere e maneggiando ingenti quantità di denaro ed in

alcune circostanze anche consumando sostanze stupefacenti, mostrando ai giovani

followers, una realtà distorta e sempre più vicina a contesti derivanti di tipo criminale.

A dimostrazione di come la realtà, presentata da alcuni giovani rapper, vada in contrasto

con la Legge, sono stati portati in risalto casi concreti di cronaca nazionale e locale, nei

quali l’emulazione di quei comportamenti, ha fatto sì che, tanti giovanissimi, siano poi

incorsi anche in gravi problemi giudiziari.

Si è cercato, durante l’incontro, in cui sono stati riprodotti alcuni video e slide dimostrative,

di aiutare a comprendere bene il limite tra un set per la realizzazione di un video trap (che

dovrebbe essere girato all’interno di uno studio cinematografico oppure in luogo pubblico,

ma solo nelle condizioni previste dalle Autorità competenti) e la vita reale, con le regolare

di condotta e di comportamento che tutti sono chiamati ad osservare.

Infine si è fatto accenno anche ai rischi che potrebbero derivare da un uso non consapevole

ed attento del web, delle piattaforme social e delle applicazioni di messaggistica istantanea.