Stefano Bollani, Frida Bollani Magoni e Petra Magoni al Teatro Carani per la seconda edizione del Sassuolo Jazz Festival

Il Sassuolo Jazz Festival torna con la sua seconda edizione, portando sul palco del Teatro Carani un programma che brilla per la qualità e il prestigio degli artisti coinvolti. Dal 13 al 19 marzo, il palco di via Mazzini ospiterà interpreti di spicco della scena jazz italiana, ciascuno con un proprio stile inconfondibile: il virtuosismo e l’ironia dei pianisti Stefano Bollani e Iiro Rantala, la sensibilità interpretativa di Frida Bollani Magoni accompagnata dal vibrafonista Mark Glentworth, e la versatilità di Petra Magoni con Arkè String Quartet.

Il primo appuntamento, giovedì 13 marzo, vedrà protagonisti Stefano Bollani e Iiro Rantala, due pianisti straordinari che daranno vita a un dialogo musicale tra virtuosismo e ironia, mescolando jazz e classica con improvvisazioni sorprendenti. Seguirà, sabato 15 marzo, Frida Bollani Magoni, giovane artista dal talento puro, capace di emozionare con la sua voce intensa e il suo pianoforte, accompagnata dal vibrafono di Mark Glentworth, in un viaggio tra brani d’autore e reinterpretazioni personali. Infine, la rassegna si concluderà mercoledì 19 marzo con la prima assoluta di “Subversion”, un progetto innovativo di Petra Magoni & Arkè String Quartet, dove musica, letteratura e luci si intrecciano per sovvertire le visioni convenzionali, attraversando un repertorio che spazia da Kurt Weil ad Amy Winehouse. Per gli appassionati (e non) è disponibile un carnet per assistere a tutti e tre i concerti a un prezzo vantaggioso.

La rassegna fa parte di Crossroads 2025, ed è organizzata da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e numerose altre istituzioni. I concerti di Sassuolo sono realizzati in collaborazione con la Fondazione Teatro Carani.

BIGLIETTI

Stefano Bollani & Iiro Rantala (13 marzo):

Platea intero € 45, ridotto € 40 | 1^ Galleria intero € 40, ridotto € 36 | 2^ Galleria prezzo unico € 30.

Semplicemente Frida in Tour (15 marzo), Petra Magoni & Arkè String Quartet (19 marzo):

Platea intero € 25, ridotto € 20 | 1^ Galleria intero € 20, ridotto € 18 | 2^ Galleria prezzo unico € 15

Carnet 3 concerti Sassuolo Jazz Festival:

Platea € 77 |1^ Galleria € 69 | 2^ Galleria € 57.

La riduzione si applica agli under 29 e over 65. I concerti iniziano alle ore 21.00

I biglietti saranno disponibili presso la biglietteria del Teatro Carani in via Mazzini 28 a Sassuolo oppure online su Vivaticket all’indirizzo teatrocarani.vivaticket.it. La vendita aprirà venerdì 7 febbraio alle ore 9:00.

Per informazioni: www.teatrocarani.it, 0536 1878833, biglietteria@teatrocarani.it