Pd Sassuolo: i dazi di Trump mettono a rischio il nostro territorio

L’annuncio di Donald Trump di imporre dazi fino al 25% sulle merci europee e di avviare una guerra commerciale con l’Europa desta profonda preoccupazione e perplessità. Si tratterebbe di un colpo durissimo per l’economia del territorio sassolese, che si regge su comparti fondamentali come la ceramica, la meccanica di precisione e la Motor Valley, tutti con uno sguardo ben saldo anche sull’export. Settori che rappresentano non solo il cuore pulsante del distretto industriale sassolese, ma anche delle eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo.

I dati presentati nella conferenza stampa di fine anno sull’industria ceramica mostrano segnali contrastanti: le vendite nel 2023 sono cresciute dell’1,9%, raggiungendo i 376 milioni di metri quadrati, ma restano ancora il 7% sotto i livelli pre-Covid. La produzione è in calo del 2% e la cassa integrazione ha già coinvolto 4.700 lavoratori. L’export, sostenuto da Nord America e Asia, è l’unico argine alla crisi, ma l’annuncio dei dazi USA rischia di aggravare la situazione. Intanto, in Europa, la Germania e la Francia vedono un calo del 5% nelle ristrutturazioni, mentre il caro energia e le incertezze sul sistema ETS continuano a pesare sulle imprese.

La ripresa del settore stava avvenendo in modo graduale, anche se non sostenuta dal governo Meloni-Salvani-Tajani, ma questo annuncio e la concretizzazione dei dazi non porteranno altro che effetti negativi su tutta la città e il suo indotto.

Di fronte a questa minaccia, il governo Meloni si dimostra ancora una volta succube delle scelte di Trump e il suo ideologo Musk, incapace di difendere le imprese italiane e il lavoro dei cittadini. Invece di battersi per proteggere il nostro export, l’esecutivo si allinea passivamente a una politica di isolamento economico che finirà per colpire i lavoratori e le aziende che portano il Made in Italy nel mondo.

Questo è l’ennesimo fallimento del governo Meloni, che dimostra ancora una volta di essere più attento agli equilibri interni della destra internazionale che alla tutela del lavoro italiano.

A Sassuolo, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia condividono questa linea? Anche loro, come i loro leader nazionali, accettano che le imprese del nostro territorio paghino il prezzo di queste scelte scellerate?

A forza di gridare “prima gli italiani”, “prima gli americani” e “prima i tedeschi”, alla fine chi ci rimette sono sempre le imprese esportatrici e la classe lavoratrice. Il Partito Democratico di Sassuolo chiede un’azione concreta per tutelare il nostro distretto industriale, difendere il lavoro e impedire che le eccellenze italiane vengano sacrificate sull’altare di una guerra commerciale miope e dannosa.