Marabù Glory Days, donati a CuraRE Onlus 10mila euro a sostegno del Mire

E’ stata ufficialmente consegnata all’associazione CuraRE Onlus la somma di 10mila euro raccolta grazie all’evento “Marabù Glory Days” tenutosi il 4 dicembre scorso al Teatro “Valli”. La donazione é frutto della generosità di tutti i partecipanti e dell’impegno degli organizzatori. Il ricavato contribuirà ai progetti di CuraRE Onlus per il MIRE (Maternità Infanzia Reggio Emilia).

La presidente di CuraRE Onlus, Deanna Ferretti, ha espresso grande riconoscenza a chi ha reso possibile questo risultato: “Questa donazione è un aiuto concreto per il MIRE. I fondi raccolti saranno utilizzati per fornire alla struttura nuove attrezzature e finanziare la formazione dei professionisti. Ringraziamo di cuore gli organizzatori, gli artisti, gli sponsor e tutti coloro che hanno partecipato e dato il loro contributo per raggiungere questo straordinario risultato”.

L’evento “Marabù Glory Days” è stato ideato e organizzato da Andrea Gasparini e Lauro Bonacini, in collaborazione con CuraRE, con l’obiettivo di unire la musica e la storia dell’iconica discoteca Marabù alla solidarietà. “Volevamo dimostrare che attraverso la passione e l’impegno si possono raggiungere traguardi importanti. La risposta del pubblico è stata eccezionale e siamo orgogliosi di poter dare un apporto concreto a una realtà di volontariato della nostra città così importante come CuraRE Onlus”, hanno dichiarato gli organizzatori.

Alla cerimonia di consegna della somma hanno partecipato con gratitudine i professionisti del Dipartimento Materno Infantile con il Direttore Giancarlo Gargano. Ha voluto essere presente anche la Direttrice Sanitaria dell’Ausl, Cinzia Gentile, per ringraziare personalmente tutti coloro che hanno pensato e realizzato l’evento benefico e per sottolineare l’importanza di queste risorse per proseguire nel cammino di edificazione del MIRE e di formazione dei professionisti che vi opereranno.

L’evento è stato reso possibile grazie al patrocinio del Comune di Reggio Emilia e al ruolo fondamentale svolto dal partner commerciale e dagli sponsor della serata. Grazie agli sponsor, infatti, si è potuta trasformare una serata di festa in un aiuto concreto per il MIRE, per questo motivo CuraRE Onlus ha ringraziato tutte le aziende e gli amici che hanno creduto nel progetto.