Convegno internazionale organizzato dal Dottorato in Humanities Technology and Society insieme all’Università di Siviglia

Giovedì 6 e venerdì 7 febbraio 2025 presso la Facultad de Derecho dell’Universidad de Sevilla si tiene il primo appuntamento del ciclo “Nuove tecnologie, etica, cultura e società”, che coinvolge il Dottorato in Humanities, Technology and Society (Unimore, Fondazione Collegio San Carlo, Almo Collegio Borromeo) e il Dottorato in Giurisprudenza (Universidad de Sevilla).

L’appuntamento, che si colloca all’interno di un accordo quadro tra l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia e l’Ateneo di Siviglia e, più specificamente, nell’ambito di una convenzione tra il CRID – Centro di Ricerca interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità e la Facultad de Derecho dell’Università dell’Università di Siviglia firmata nel febbraio 2022, avrà cadenza annuale e si svolgerà sempre nel mese di febbraio.

Il Collegio San Carlo di Modena e la Facultad de Derecho (Siviglia) sono, ad anni alterni, le sedi ove si svolge il Convegno che vedrà protagonisti dottorandi e dottorandi delle due sedi.

Il convegno rappresenta un momento di confronto tra dottorandi, dottorande e docenti dei due corsi di dottorato riguardo tematiche inerenti le nuove tecnologie, le opportunità che ne derivano, ma anche le sfide che esse pongono su un piano etico, sociale e culturale.

L’appuntamento rappresenta inoltre per dottorandi e dottorande un’opportunità per presentare lo stato di avanzamento dei propri progetti di ricerca, ma anche la sede in cui presentare riflessioni, ricerche e studi portati avanti in parallelo al proprio progetto di dottorato.

Oltre a dottorandi e dottorande il ciclo di incontri vedrà anche la partecipazione di professoresse e professori, ricercatrici e ricercatori che appartengono ai collegi docenti di due dottorati e/o l’invito di studiosi esterni.

La prima giornata del convegno sarà aperta, alle 10.15, dal Prof. Fernando H. Llano Alonso, Decano della Facultad de Derecho dell’Univ. de Sevilla e dal Prof. Gianfrancesco Zanetti, coordinatore scientifico della Fondazione Collegio San Carlo, Modena.

Dalle 11.00 prenderà il via una tavola rotonda su “Intelligenza artificiale e digitalizzazione: rischi, opportunità e sfide per la sostenibilità sociale”, che prevede i contributi di sei dottorandi, dei quali tre del Dottorato HTS – Humanities, Technology and Society: il Dott. Piero Sansò, la Dott.ssa Claudia Severi e il Dott. Eugenio Capitani.

Dopo una breve pausa, alle ore 16.00, si riprende parlando di “Intelligenza artificiale e digitalizzazione: valorizzazione del patrimonio culturale”, sempre con sei contributi di dottorandi coordinati dal Prof. Matteo Rinaldini di Unimore, coordinatore del Dottorato HTS, con il coinvolgimento di altri tre dottorandi e dottorande del Dottorato Humanities, Technology and Society: la Dott.ssa Caterina Zamboni, la Dott.ssa Matilde Operato e il Dott. Giuseppe Chiavaroli.

Nella seconda giornata, a partire dalle 10.30, si terrà un Forum di dottorandi e dottorande, che permetterà di mettere a confronto diverse le esperienze di dottorato e le possibili prospettive di collaborazione: il coordinamento sarà affidato al Prof. Fernando H. Llano Alonso (Decano della Facultad de Derecho dell’Univ. de Sevilla) e al Prof. Thomas Casadei (Direttore del CRID, Unimore), attualmente Visiting Professor all’Univ. de Sevilla.

La Direzione scientifica del convegno è affidata alla Prof.ssa Immaculada Marín Alonso (Univ. de Sevilla, Vicedecana de Calidad e Innovación Docente), al Prof. Fernando H. Llano Alonso e al Prof. Gianfrancesco Zanetti.

Il Coordinamento scientifico è a cura del Prof. Matteo Rinaldini (Unimore – Coordinatore del Dottorato HTS) e del Prof. Thomas Casadei (Unimore – Direttore CRID).