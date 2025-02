A Spilamberto manutenzione verde pubblico e segnaletica orizzontale

Partito il secondo stralcio di interventi per la manutenzione straordinaria del verde pubblico nel nostro territorio comunale. Durante il primo stralcio, con un investimento di circa 53.000 euro, sono state effettuate potature su 165 piante, in particolare in viale Marconi, via Quartieri (una parte) e via Malatesta. Il secondo stralcio invece si concentrerà su altre 180 piante, con un investimento di circa 47.000 euro (viale Italia e seconda parte di via Quartieri).

Partiti anche i lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale sulle strade. Sarà un intervento completo che toccherà diversi aspetti cruciali per la sicurezza stradale e il decoro urbano:

– Attraversamenti pedonali;

– Iscrizioni e simboli;

– Strisce di delimitazione della fermata dei veicoli agli incroci.

Si tratta di opere che hanno l’obiettivo di garantire la corretta segnaletica per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti, creando un ambiente stradale più ordinato e sicuro per tutti. L’importo complessivo dei lavori è di circa 25.000 euro.

“Grazie a questi interventi – spiega l’Assessora al Decoro Urbano Stefania Babiloni – vogliamo, da una parte, mantenere e valorizzare il verde, migliorando il paesaggio urbano, dall’altro contribuire a rendere le nostre strade più sicure per i cittadini. Si tratta senza dubbio di investimenti che mirano a migliorare la qualità della vita nella nostra comunità”.