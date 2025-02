Nuovo Sportello ICA a Formigine

Da oggi, 3 febbraio 2025, i cittadini dei Comuni di Formigine e di Maranello non dovranno più recarsi a Modena per la gestione delle pratiche relative alla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali e tributarie dovute ai due comuni ma potranno accedere al nuovo Sportello ICA, presente in via Unità d’Italia 30 a Formigine.

Lo Sportello è aperto nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e il giovedì dalle 8.15 alle 13.30 e dalle 14.15 alle 17.45. Per accedervi, è necessario prendere appuntamento telefonando al numero 059 416167, oppure compilando l’apposita sezione sul sito www.comune.formigine.mo.it.

La riscossione coattiva viene attivata quando le somme dovute ai comuni per le entrate patrimoniali (per esempio, il pagamento dei servizi scolastici o le sanzioni per il Codice della strada) e tributarie (per esempio, TARI e IMU) non vengono versate dal contribuente entro i termini indicati.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il numero 059 416135.