Giovedì, all’Auditorium di Mirandola, la Compagnia Corrado Abbati in “Cin Ci Là”

Ritorna l’operetta nel cartellone dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola, a cura di ATER Fondazione: giovedì 6 febbraio la Compagnia Corrado Abbati si esibisce in Cin Ci Là. È il titolo d’operetta più noto in Italia grazie alla sua musica coinvolgente, al ritmo spigliato e al clima divertente che porta in scena.

Scritta negli anni ‘20 del 1900 dal librettista Carlo Lombardo e dal violinista Virgilio Ranzato, ha esordito per la prima volta nel 1925 al Teatro Dal Verme di Milano, l’opera compie quindi i 100 anni. Nell versione che vedremo, la regia è firmata da Corrado Abbati, le coreografie sono di Francesco Frola e la direzione musicale è affidata ad Alberto Orlandi.

Prenotazioni via e-mail e telefoniche

Si possono effettuare prenotazioni telefoniche scrivendo una e-mail all’indirizzo mirandola@ater.emr.it inviando un messaggio WhatsApp al numero 333.2455605 oppure telefonando al numero 0535.22455