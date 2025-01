Perseguita la ex: 19enne arrestato a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 19enne tunisino per atti persecutori. L’arresto è stato eseguito durante un intervento in zona San Donato, per verificare la presenza di un giovane che stava bussando e scalciando contro la porta di un appartamento.

Eseguita l’identificazione dell’indagato, i Carabinieri hanno accertato che voleva entrare a tutti i costi nell’abitazione dell’ex fidanzata, coetanea bolognese, contro il volere della stessa, che proprio la sera prima lo aveva denunciato per atti persecutori. Alla vista dei Carabinieri, il 19enne si è agitato ed è stato poco collaborativo: è stato poi tranquillizzato e arrestato. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il presunto responsabile, arrestato dai Carabinieri, è stato tradotto presso la Casa circondariale – Rocco D’Amato, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.