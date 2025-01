Auser Reggio Emilia ricerca 10 giovani per il servizio civile 2025-2026

È aperto il bando di Servizio Civile 2025-2026 e Auser, come ogni anno, ricerca giovani -tra i 18 e i 29 anni non compiuti- interessati a partecipare a questa opportunità.

L’organizzazione di volontariato si occupa di attività di contrasto alla solitudine (compagnia telefonica, momenti di socializzazione), di accompagnamenti socio-sanitari in supporto alla popolazione fragile, di attività varie in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni.

Auser, nell’ambito del Servizio Civile 2025-2026, mette a disposizione 10 posti in 7 differenti sedi dell’associazione: cinque a Reggio Emilia (4 presso la sede comunale di Via Compagnoni e 1 presso la sede provinciale di Via Kennedy), uno a Castelnovo Monti, uno a Correggio, uno a Gualtieri, uno a San Martino in Rio, uno a Scandiano.

Il progetto di Servizio Civile di cui Auser fa parte è intitolato “Volontari insieme per il sociale, percorsi di cura, aiuto, inclusione” e ha l’obiettivo di promuovere sinergia e coesione.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

La scadenza per presentare le domande è fissata per le ore 14:00 di martedì 18 febbraio 2025.

Le procedure selettive avverranno, dunque, tra fine marzo e aprile 2025 e il percorso di Servizio Civile prenderà il via a fine maggio 2025.

La durata del Servizio Civile è di un anno e comporta un impegno di 25 ore settimanali per un’indennità mensile pari a € 507,30 netti.

Per maggiori informazioni: www.auserreggioemilia.it, 0522 300132.