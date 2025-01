Maltempo, i danni causati dal forte vento di ieri a Sassuolo

Alcuni alberi abbattuti dislocati sull’intero territorio cittadino e problemi alle coperture di alcuni edifici: sono questi i principali problemi causati dal forte vento di ieri a Sassuolo e che hanno portato all’ordinanza n°19 che impone la chiusura dei parchi pubblici, del Cimitero Monumentale, della Biblioteca Leontine e degli accessi al Percorso Natura Secchia fino a venerdì 31 gennaio.

Per quanto riguarda gli edifici sono numerosi, ma tutto sommato lievi e senza alcun danno alle persone, i problemi causati dal vento.

Le segnalazioni pervenute riguardano il distacco di una guaina alla copertura delle Ruini, alcuni tratti di scossalina staccati alle Don Milani, per cui è stato avvisato il lattoniere; alcuni tratti di scossalina staccati alla mensa in costruzione alle Sant’Agostino, dove interverrà l’impresa esecutrice; alcuni pezzi di copertura caduti alle San Carlo; alcuni distacchi di intonaco alla facciata delle vecchie Vittorino Da Feltre; infine alcune parti di scossalina si sono staccate anche al direzionale il Diamante, insieme all’insegna posta sopra l’ingresso principale, con l’intervento di messa in scurezza da parte della squadra operai di Sgp.

“Quanto avvenuto nel pomeriggio di ieri – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Raffaella Pennacchia – e che purtroppo negli ultimi anni si sta verificando con sempre maggiore frequenza, pone l’accento sulla necessità e sull’importanza delle manutenzioni, a maggior ragione in edifici non più nuovi ed sui quali per tanti anni non si è intervenuto.

Manutenzioni che non si possono limitare alla messa in sicurezza ex post, ma devono mettere in atto un’indispensabile prevenzione a fenomeni metereologici che anno dopo anno diventano sempre più estremi e sempre più frequenti: questo è l’obiettivo che ci prefiggiamo di realizzare nei prossimi mesi e nei prossimi anni.

La nota positiva – conclude l’Assessore – rispetto a quanto avvenuto ieri è data dall’intervento, pressoché in tempo reale, di tecnici ed opera di Sgp che, attraverso interventi in prima persona o indicazioni alle ditte di riferimento, hanno immediatamente messo in sicurezza gli edifici coinvolti e che ringrazio a nome dell’intera Amministrazione comunale”.