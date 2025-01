Conclusi i lavori di riqualificazione di due palazzine di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Reggio

Sono terminati i lavori di rifacimento delle coperture di due palazzine di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di Reggio Emilia, situate in via Maramotti ai civici 23 e 25. Entrambi gli edifici erano già stati oggetto di interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria e miglioramento sismico con investimenti per circa 2 milioni di euro, finanziati tramite Superbonus 110%, con co-finanziamento del Comune di Reggio Emilia e di Acer.

Questo ulteriore intervento ha trasformato i tetti piani in tetti inclinati e sono state installate tegole innovative (HEROTILE) che consentono il miglioramento della ventilazione, la riduzione dei flussi termici causati dall’irraggiamento solare con una conseguente significativa mitigazione della temperatura del sottotetto.

Un investimento complessivo di 393mila euro, finanziato in parte da risorse europee e in parte da risorse proprie del Comune di Reggio.

L’intervento sulla copertura si è reso necessario per contenere gli effetti del cambiamento climatico che negli ultimi anni ha colpito anche il nostro territorio, causando ondate di calore la cui intensità e frequenza si registra in costante aumento. Le cosiddette isole di calore urbano sono un fenomeno microclimatico che si manifesta in estate con un significativo incremento della temperatura nelle aree urbane rispetto alle aree periferiche e rurali circostanti, con ricadute rilevanti sia in termini di consumi energetici che di emissioni climalteranti e di rischi per la salute pubblica.

Per cercare di contrastare questo fenomeno e mantenere il benessere abitativo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sulle palazzine è stata installata una copertura innovativa, in grado di contrastare il fenomeno del sovrariscaldamento estivo nel sottotetto abitato e migliorare il confort abitativo degli inquilini.

L’intervento è stato finanziato dalla Comunità Europea e condotto in partnership tra Università Politecnica delle Marche, Confindustria Ceramica e Centro Ceramico, ACER Reggio Emilia, industrie italiane, spagnole e francesi del settore dei laterizi.

“Grazie ad un importante lavoro di squadra tra soggetti pubblici, privati e università e ad investimenti significativi, orientati all’efficienza energetica e al comfort abitativo, restituiamo agli inquilini edifici completamente rinnovati, soprattutto sostenibili economicamente – commenta Annalisa Rabitti, assessora del Comune di Reggio Emilia alla Cura delle persone, con deleghe a politiche sociali, Sostegno alle famiglie, Politiche per la casa, Città senza barriere, Pari opportunità – a questo si aggiunge la bellezza recuperata degli edifici che va ad implementare anche il valore economico del patrimonio residenziale pubblico del Comune di Reggio”.

“La riqualificazione delle palazzine ha contribuito a migliorare il volto dell’intero quartiere residenziale – spiega Marco Corradi, presidente di Acer Reggio Emilia che gestisce gli alloggi all’interno dei due edifici – ma il valore di questo intervento consiste anche nell’essere riusciti ad attrarre risorse nazionali e risorse europee per questa sperimentazione i cui obiettivi sono molteplici: abbattimento dei consumi, risparmio energetico e diminuzione del calore all’interno negli alloggi. Ora siamo nella fase di monitoraggio per la verifica degli obiettivi, ma i primi risultati confermano già la validità del progetto che auspichiamo sia replicato su altri edifici di edilizia residenziale pubblica e privata”.