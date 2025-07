Albinea: cordoglio per l’improvvisa scomparsa del giovane Francesco Margini

Non sono ancora stati fissati i funerali di Francesco Margini, il 24 enne tragicamente scomparso ieri mattina nella sua casa di via Simonazzi ad Albinea.

La notizia dell’improvvisa scomparsa del giovane ha gettato nel dolore l’intera comunità di Albinea, nella quale il ragazzo era molto conosciuto.

Francesco, laureato in Scienze motorie, era impegnato in parrocchia e come volontario a Casa Betania. Amava molto lo sport e in particolare il calcio. Prima era stato giocatore, poi allenatore dell’associazione sportiva ‘United Albinea’. Collaborava anche nei campi estivi.

Domenica sera, a partire dalle ore 21, ci sarà una veglia itinerante a Borzano, da Ca’ Monte a Ca’ Speranza, organizzata dagli amici e dalla comunità parrocchiale. Il ritrovo sarà alle ore 20.45 alla Bicocca (Borzano).

Francesco lascia la madre Claudia Bertolotti, il padre Enrico, il fratello Filippo, e una grande famiglia molto conosciuta in paese per l’impegno nel mondo della scuola, della parrocchia e dell’associazionismo.

La sindaca Roberta Ibattici ha espresso direttamente alla famiglia il cordoglio a nome dell’amministrazione: “Un grave lutto ha colpito la nostra comunità. – ha detto – Siamo addolorati davanti alla scomparsa improvvisa di Francesco. Una giovane vita fino a oggi spesa per gli altri, come figlio, fratello, amico, educatore, fatta d’impegno nella solidarietà e nell’associazionismo sportivo. Come comunità ci stringiamo in un grande abbraccio attorno alla famiglia e ai tantissimi che gli hanno voluto bene”.