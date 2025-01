Forte vento, già 40 gli interventi dei Vigili del fuoco tra Sassuolo, Vignola e Pavullo

Al momento sono circa 40 gli interventi di soccorso e messa in sicurezza effettuati dai Vigili del Fuoco di Modena a causa del forte vento che ha creato numerosi disagi sul territorio provinciale.

Per far fronte alle numerose richieste, in aggiunta al dispositivo ordinario di soccorso, è stato necessario il richiamo del personale, oltre al prezioso contributo di quello volontario.

Danni alle coperture dei manufatti, alberi caduti e pericolanti sono le conseguenze delle forti raffiche di vento che hanno interessato principalmente i comuni di Pavullo, Sassuolo, Vignola e Castelnuovo.