Banchetti politici in piazza Garibaldi: l’assessore Ferrari risponde alla Lega

“Quattro email, una data fissata per un incontro collettivo, due tentativi di contatto telefonico andati a vuoto: questi sono i numeri che il Segretario Cittadino Ruggeri e il Consigliere Comunale Vandelli della Lega dimenticano di citare sulla questione relativa all’autorizzazione per i banchetti politici in piazza Garibaldi”. L’Assessore al Centro Storico Federico Ferrari, in questo modo, risponde alle accuse avanzate oggi sulla stampa dalla Lega cittadina.

“Le quattro email – chiarisce – sono lo scambio epistolare in cui veniva chiaramente spiegato loro che la richiesta, annuale, veniva accolta ma solo fino al 31 marzo: data entro la quale abbiamo intenzione di convocare un incontro con tutti i partiti, le liste e i movimenti politici (data peraltro già fissata) di maggioranza e opposizione, per discutere insieme la questione relativa al posizionamento dei banchetti; discutere non imporre alcunché, semplicemente vagliare eventuali nuove possibilità a seguito peraltro di richieste arrivate direttamente dal comitato dei commercianti del centro storico.

I due tentativi di telefonata andati a vuoto, poi, avevano proprio questo scopo: invitare la Lega all’incontro, come fatto con tutti i partiti e le liste e i movimenti che hanno già confermato la loro presenza.

L’autorizzazione è stata concessa fino al 31 marzo non solo alla Lega, ma a tutti i partiti di maggioranza e opposizione: se dall’incontro non emergeranno novità l’autorizzazione sarà confermata fino a fine anno, in caso contrario sarà concessa nei modi e nei luoghi stabiliti insieme. Evidentemente quanto annunciato più volte dalla Lega in consiglio comunale di voler collaborare sui temi che coinvolgono la città, sono parole che scelgono di far cadere per lasciare spazio alla più sterile delle polemiche”.