Due anni fa iniziavano i cantieri a Villa Sorra

Prosegue a pieno ritmo il progetto di riqualificazione e valorizzazione di Villa Sorra, un intervento complessivo da circa sette milioni di euro, finanziato per metà dalla Regione Emilia-Romagna, con un milione di euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e il resto dai Comuni comproprietari, su tutti Modena, Nonantola, San Cesario e Castelfranco Emilia, che ne è capofila.

Ad oggi sono già diversi gli obiettivi raggiunti. I lavori sulla Limonaia sono stati completati, restituendo la struttura al suo antico splendore e rendendola pronta ad accogliere eventi e iniziative in linea con il prestigio della cornice. Anche il Giardino romantico, nella sua parte francese, sta vedendo ultimate le ultime rifiniture, e sarà fruibile entro la primavera. Parallelamente, sono in fase di ultimazione anche gli interventi sulla Casa del custode, un elemento essenziale per la funzionalità e l’accoglienza dell’intero complesso. Non solo: proseguono i lavori di restauro e riqualificazione della Villa, in linea con il crono programma; la conclusione prevista entro la fine del 2025, e l’obiettivo è rendere l’intera struttura pienamente operativa nel 2026.

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, esprime grande soddisfazione: «Villa Sorra non è solo un luogo fisico, è il simbolo della nostra storia, delle nostre tradizioni e delle radici che ci legano a questo territorio. Restituirla alla comunità significa restituire un pezzo della nostra identità e farlo con un progetto così ambizioso e rispettoso ci riempie di orgoglio. Ogni pietra, ogni albero, ogni sala restaurata parla di chi siamo stati e di quello che possiamo diventare aprendoci a tutti».

Questo progetto, prosegue il primo cittadino, «non è solo una capitalizzazione in termini economici, ma un investimento nei valori, nella cultura e nel futuro del nostro territorio. Abbiamo lavorato con passione, coinvolgendo enti, istituzioni e cittadini, e sono certo che il risultato finale sarà all’altezza delle aspettative. Villa Sorra non sarà solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere, una cornice perfetta per eventi e iniziative che dialogheranno con la storia che ci circonda coerentemente all’unicità architettonica e paesaggistica della zona».