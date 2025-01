Come artigiani di Pace, assemblea regionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani dell’Emilia-Romagna

Venerdì 24 gennaio, dalle 15 alle 18, nella cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, si terrà “Artigiani di Pace in Emilia-Romagna” un incontro, su invito del Comune di Bologna in collaborazione con il Coordinamento nazionale Enti locali per la Pace e i Diritti Umani, per discutere e co-progettare un percorso per affrontare le sfide attuali e future per la pace e la nonviolenza. Una riflessione, insieme, sulle responsabilità e sul ruolo delle città e delle amministrazioni locali nella difesa e costruzione di una coscienza, una cultura e una politica di pace.

Parteciperanno, tra gli altri: il sindaco Matteo Lepore, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’assessore Scuola ed Educazione alla Pace Daniele Ara e la sindaca di Perugia e delegata nazionale alla Pace dell’Anci Vittoria Ferdinandi