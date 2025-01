Giri inaugurali in Ferrari per Lewis. Ritorno in abitacolo per Charles

Lewis Hamilton ha debuttato sulla Ferrari in pista a Fiorano. Circa 30 giri per il 7 volte campione del mondo che ha preso confidenza con il con il Cavallino. Lewis che è uscito con gomme slick, ha fatto giri veloci, tentando anche alcune partenze di prove per prendere confidenza con tutti i sistemi della auto.

La pioggia che lunedì aveva salutato l’arrivo di Hamilton, oggi ha lasciato il posto ad una nebbia piuttosto fitta, che ha leggermente rovinato la vista al gran numero di tifosi radunati sul cavalcavia di via Giardini a Maranello che costeggia la pista di prova di proprietà della Ferrari.

Dopo il debriefing post-sessione con gli ingegneri, Lewis si è recato all’angolo dove erano riuniti i tifosi per salutarli e ringraziarli per il caloroso benvenuto nei suoi primi giorni da “ferrarista”.

Charles Leclerc, invece, ha portando il totale odierno a 44 giri e 131 chilometri.

Lewis Hamilton: “Ho avuto la fortuna di ottenere molti primati nella mia carriera, dal primo test alla prima gara, al podio, alla vittoria e al campionato, quindi non ero sicuro di quanti altri primati avrei avuto se non guidare una vettura della Scuderia Ferrari HP per la prima volta stamattina, è stata una delle sensazioni più belle della mia vita. Quando ho avviato la macchina e ho attraversato la porta del garage, avevo il sorriso più grande sul mio viso. Mi ha ricordato la prima volta che ho provato una Formula 1, è stata un’esperienza davvero emozionante e speciale momento, ed eccomi qui, quasi vent’anni dopo, a provare di nuovo quelle emozioni.

Sapevo già dall’esterno quanto sia appassionata la famiglia Ferrari, da tutti i membri del team fino ai Tifosi! Ma ora testimoniarlo in prima persona come pilota Ferrari è stato impressionante. Quella passione scorre nelle loro vene e non puoi fare a meno di esserne stimolato. Sono così grato per l’amore che ho sentito da tutti a Maranello questa settimana, abbiamo molto lavoro da fare ma non vedo l’ora di iniziare”.

Charles Leclerc: “Il primo giorno di ritorno in macchina è sempre una bella emozione dopo le vacanze. È bello essere di nuovo in pista, vedere che così tanti tifosi sono venuti a guardarci. Sentire tutta questa eccitazione che circonda la squadra è molto motivante. È stato una bella giornata, anche se ha piovuto un po’ mentre guidavo.

Ovviamente è stato bello poter vedere Lewis fare i suoi primi giri su una Ferrari, è stato un momento speciale per la squadra e per lui. Ora non vedo l’ora di tornare in macchina la prossima settimana e di iniziare davvero a lavorare duro per la prossima stagione”.