Scuola, in via Cassoli a Reggio Emilia apre il mercatino del libro usato

Le scuole sono finite, ma c’è chi già lavora in vista del prossimo anno scolastico. Si tratta dei giovani del Mercatino del libro che oggi aprono le porte dei locali di via Cassoli 1 a tutte le famiglie e studenti che vorranno acquistare e vendere i libri di testo a prezzi convenienti.

Il progetto, promosso dalla Rete delle Associazioni giovanili e gruppi informali dello spazio “Via Cassoli 1”, capeggiata dall’associazione The Spots, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, offre un importante servizio alla città, nell’ottica di garantire a tutti il diritto allo studio, contrastare la dispersione scolastica e aiutare le famiglie contenendo il caro libri. Il Mercatino costituisce infatti un’opportunità di risparmio molto attesa, come dicono i dati dello scorso anno con 1588 utenti che hanno utilizzato il servizio e quasi 11mila libri sono stati movimentati durante il periodo di apertura.

“Il mercatino del libro usato è un’iniziativa virtuosa attesa da centinaia di famiglie reggiane. Una buona pratica educativa, economica e ambientale, ricca di significato per la scuola, le famiglie e il territorio – ha detto oggi alla stampa l’assessora alle Politiche educative Marwa Mahmoud in occasione dell’apertura – É un’iniziativa utile, sostenibile e accessibile a tutti che offre un sostegno concreto contro il caro-libri. Promuove il riuso dei materiali, riducendo gli sprechi e dando nuova vita ai libri in buono stato. È un gesto semplice ma educativo per parlare di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Favorisce scambi tra studenti, famiglie e scuole, rafforzando il senso di collaborazione e mutualità”.

All’apertura sono intervenuti anche Emanuele Terranova, responsabile generale del Mercatino, e Martina Salvarani, membro del direttivo del Mercatino.

Uno dei valori aggiunti del progetto è quello di essere gestito interamente da giovani, la maggior parte dei quali volontari. Come lo scorso anno, il Mercatino è infatti reso possibile dall’impegno di una ventina di volontari “Giovani protagonisti” di età compresa tra i 15 e i 25 anni, che possono così accumulare crediti formativi. È inoltre possibile, per tutti i volontari che garantiranno un minimo di 50 ore di volontariato, acquistare i libri al 35% del prezzo di copertina. A riguardo, chi fosse interessato a unirsi al gruppo impegnato nella gestione del Mercatino, può prendere contatto attraverso i canali social del Mercatino stesso.

COME FUNZIONA – Il Mercatino del libro, aperto solo nei mesi estivi da luglio fino a settembre, si occupa di compravendita di libri scolastici usati per scuole medie e superiori. L’utente può portare i propri libri scolastici usati che verranno presi in conto vendita. Il saldo dei libri venduti sarà versato all’utente a settembre, per il 35% del loro prezzo di copertina. É, inoltre, possibile acquistare libri usati al 55% del valore originario. La differenza del 20% viene utilizzata ogni anno per finanziare il Mercatino del libro dell’anno successivo e, se possibile, investita in progetti legati all’istruzione e alle politiche giovanili.

Anche quest’anno è confermata la possibilità per coloro che presenteranno una dichiarazione Isee pari o inferiore a 9.360 euro di acquistare i libri al 35% del prezzo di copertina invece che al 55% e, per chi ne avesse bisogno, la deduzione della spesa dei libri dalle tasse.

Il servizio è libero e aperto a tutti, senza alcuna quota di iscrizione. Quest’anno il servizio non prevede l’accesso su appuntamento: tutte le persone verranno servite in ordine di arrivo.

INFO – I giorni di apertura sono: martedì, mercoledì, venerdì e sabato, dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.30.

I periodi di apertura sono:

Dall’8 luglio al 2 agosto, periodo sia di ritiro che di vendita libri;

dal 19 al 30 agosto, periodo sia di ritiro che di vendita libri;

dal 2 al 6 settembre, periodo dedicato alla sola vendita;

dal 9 al 27 settembre, periodo dedicato alla vendita, restituzione dei libri invenduti e liquidazione del saldo per i libri venduti.

Per informazioni è possibile contattare:

– sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/IlMercatinoDelLibroRE/

– sulla pagina Instagram: @ilmercatinodellibrore

– alla email: info@ilmercatinodellibro.com

– telefonicamente al numero +39 3515472756 dal 12 luglio, solo nei giorni e negli orari di apertura del Mercatino.

LA RETE DI VIA CASSOLI 1 – #viacassoliuno, nata nel 2018 come sperimentazione del Servizio Officina Educativa-Partecipazione giovanile e benessere del Comune di Reggio Emilia, in collaborazione con una rete di associazioni giovanili reggiane, con sede iuno spazio sottratto al gioco d’azzardo, è oggi un progetto consolidato, a gestione diretta dei giovani.

Attualmente la Rete, di cui è capofila l’associazione The Spots, è composta da 8 associazioni giovanili e gruppi informali di giovani del territorio impegnati in diversi ambiti e progetti che puntano a favorire l’aggregazione giovanile, il volontariato, iniziative di carattere socio-educativo e culturale. Fra gli obiettivi primari di questa aggregazione c’è la promozione di progetti a beneficio dei giovani e della città, come lo stesso progetto del Mercatino del libro, trasversali rispetto alle singole identità delle associazioni e gruppi, con l’auspicio di avvicinare i giovani al mondo dell’associazionismo e del volontariato. Con il supporto dei giovani dello staff reggiano, prosegue anche per quest’anno il progetto “gemello” di compravendita di testi scolastici attivato nel 2022 a Modena, in Strada Nazionale Canaletto Sud 43L, gestito dal Centro di aggregazione giovanile “Happen”.