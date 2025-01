Sassuolo partecipa al progetto “Bici in Comune”

Promuovere la mobilità sostenibile favorendo gli spostamenti urbani attraverso uno strumento, come la bicicletta, in grado anche di favorire la salute fisica, l’educazione e l’aggregazione sociale: è questo l’obiettivo di “Bici in Comune”, il progetto lanciato dal Ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport e di ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, a cui il Comune di Sassuolo ha aderito attraverso la delibera n°2 del 10 gennaio 2025.

L’Amministrazione Comunale di Sassuolo, fin dal primo giorno del suo insediamento, ha posto una particolare attenzione allo sport, riconoscendolo non solo come un fenomeno legato al tempo libero, ma come uno strumento fondamentale di inclusione sociale e territoriale.

“Con il progetto Bici in Comune – afferma il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – ribadiamo il nostro impegno verso una Sassuolo più sostenibile e a misura di cittadino. Promuovere l’uso della bicicletta non significa solo ridurre l’inquinamento, ma anche investire nella qualità della vita e nel benessere della nostra comunità. Grazie a interventi mirati, dalla messa in sicurezza delle infrastrutture all’abbattimento delle barriere architettoniche, vogliamo costruire una città più accessibile, inclusiva e attenta alle esigenze di tutti, dagli studenti alle famiglie, dagli anziani ai più fragili.”

Una serie di azioni che mirano a riqualificare e garantire la sicurezza delle piste ciclabili esistenti, promuovendo uno stile di vita sano, attivo e incentivante

“La partecipazione al bando risponde anche alle richieste pervenute dal Liceo Formiggini e dall’IIS Volta, entrambi partner del progetto – sottolinea l’Assessore all’Ambiente Chiara Tonelli – di incentivare gli studenti all’utilizzo della bicicletta nel percorso casa-scuola. Il progetto prevede infatti la possibilità di aderire ad un gaming che premia gli spostamenti effettuati in bici tramite voucher da spendere nei negozi della città.”

In base alla suddivisione del bando, Sassuolo rientra nel Cluster n. 2 del progetto, con un contributo massimo pari a € 80.000,00 che diverranno € 96.500,00 attraverso il cofinanziamento di € 16.500,00 deciso dall’Amministrazione comunale, destinato alla realizzazione di opere di sistemazione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie.

Un’iniziativa che mira a promuovere la mobilità sostenibile, facilitando gli spostamenti quotidiani degli studenti e dei cittadini, e a mitigare un’importante criticità di traffico legata agli accessi al polo scolastico, che include due scuole secondarie di secondo grado, la pista di atletica, il palazzetto dello sport, la piscina comunale e una palestra.

Particolare attenzione sarà rivolta alle categorie deboli, quali disabili, anziani e famiglie con bambini. L’abbattimento delle barriere architettoniche lungo i percorsi ciclabili, l’installazione di segnaletica adeguata e la creazione di aree di sosta attrezzate garantiranno un accesso sicuro e inclusivo a tutti i cittadini. Inoltre, programmi educativi e attività specifiche saranno sviluppati in collaborazione con le associazioni locali per promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di inclusione sociale e miglioramento della qualità della vita.

I principali interventi previsti, da completarsi entro il 2025, includono: