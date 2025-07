Spaccio e illegalità nel mirino della Questura di Bologna

760 persone controllate, di cui 349 con precedenti di polizia, 7 arresti, 21 attività commerciali ispezionate, di cui una chiusa ex art. 100 T.u.l.p.s, 14 stranieri irregolari rintracciati, di cui 4 accompagnati al CPR per il rimpatrio. Sono questi i risultati ottenuti dalla Questura di Bologna nell’ambito di due settimane di controlli interforze serrati in zona Bolognina, con l’impiego di personale appartenente a diversi reparti.

Risultati importanti soprattutto nel contrasto allo spaccio, infatti 6 arresti sono stati effettuati a carico di soggetti, di origini nordafricane e nigeriane, dediti a spacciare in diverse aree del quartiere. In totale sono stati sequestrati 125 grammi di cocaina, 1 kilo e 775 grammi di hashish e circa 6000 euro in contanti.

La Divisione Polizia Amministrativa, unitamente alla sezione amministrativa della Polizia Locale, ha controllato 21 esercizi commerciali presenti in zona, e sospeso per 5 giorni ex art. 100 TULPS l’attività di un bar in via Donato Creti all’interno del quale è stata rinvenuta sostanza stupefacente ed è stata riscontrata la presenza di diversi soggetti pregiudicati. Complessivamente sono stati individuati 14 cittadini extracomunitari irregolari sul territorio e, di questi, 4 sono stati accompagnati presso un CPR per il rimpatrio nel paese di origine.

L’impegno delle Forze dell’Ordine continuerà anche nelle prossime settimane, nel senso della continuità e dell’innalzamento del livello di sicurezza in zona.