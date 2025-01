Sopralluogo del Sindaco Daviddi a Veggia nell’area di messa in sicurezza degli argini del Secchia e di riqualificazione della pista ciclabile

Questa mattina, venerdì 17 gennaio, il Sindaco Giuseppe Daviddi, ha svolto un sopralluogo a Veggia dove sono in corso i lavori che interessano gli argini del fiume Secchia e quelli relativi al ponte che vi passa sopra.

Il Primo Cittadino, accompagnato dall’ingegnere Francesco Bonini, che sovraintende ai lavori di adeguamento spondale su cui si è sviluppata una significativa riqualificazione della pista ciclabile per un tratto di 400 metri, i rappresentanti della ditta che sta eseguendo i lavori e il personale della Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione civile – in quanto stazione appaltante – ha voluto prendere visione dello stato di avanzamento dei lavori.

Quelli relativi alla pista ciclabile e di adeguamento spondale sono giunti sostanzialmente all’ultimo ‘miglio’, risultando completati per un 90%. Manca l’ultima parte, che verrà finalizzata integrandosi, anche cronologicamente, con quelli di riqualificazione del Ponte di Veggia.

HANNO DETTO

“L’opera di adeguamento spondale, è estremamente importante e si integra perfettamente con quelli relativi al Ponte – spiega il Sindaco Daviddi -. Secondo, infatti, i modelli statistici in possesso della Regione, il tratto del Secchia interessato dai lavori in oggetto, sarebbe quello più soggetto ad esondazione, col rischio di un interessamento del centro abitato vicino. Da qui la necessità dei lavori di rinforzo delle sponde su cui si è innestato quello relativo alla manutenzione e ammodernamento della pista ciclabile”.

“Quello che posso dire è che sono estremamente soddisfatto dello stato di avanzamento dei lavori di quest’ultima – ha proseguito il Primo Cittadino -, non solo per la bontà dell’opera di riqualificazione di quel tratto di pista ciclabile, ma anche per la progettualità delle aree immediatamente circostanti che procederanno tenendo in grande considerazione sia la sostenibilità ambientale e la sua manutenzione, che l’estetica”.

L’occasione, come accennato, è stata propizia anche per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione del Ponte di Veggia, il cui cronoprogramma si interseca con quello della ciclabile, con tempi ovviamente differenti: “Siamo nella fase dove sono stati realizzati i pali di fondazione delle pile che dovranno rinforzare la struttura – ha concluso Giuseppe Daviddi -. Anche su questo versante i lavori stanno procedendo e sarà cura dell’Amministrazione comunale fare in modo che venga seguita con puntualità la tempistica relativa ai lavori dell’impalcato superiore”.

IL PROGETTO

La Regione Emilia Romagna, nell’ambito dei progetti volti al miglioramento dell’assetto idrogeologico dell’intero territorio regionale, ha programmato diversi interventi fondamentali da realizzarsi nel breve periodo, tra cui anche il Comune di Casalgrande ne è risultato beneficiario.

Le opere in oggetto hanno lo scopo di proteggere la sicurezza della popolazione e la viabilità da eventuali piene del fiume Secchia.

Per tale intervento si è optato per opere compatibili con l’ambiente circostante, al fine di impedire impatti visivi e nel pieno rispetto del territorio. La pista ciclo-pedonale sarà anch’essa oggetto di miglioramento con un intervento mirato ad una migliore fruibilità ed un utilizzo di materiali anch’essi compatibili con il territorio.

L’area sarà riqualificata ulteriormente anche con la piantumazione di nuove piante ed arbusti che serviranno ad integrare al meglio l’opera.