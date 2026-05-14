Giro d’Italia, come cambia la viabilità a Vergato e Riola: chiusure e limitazioni domenica 17 maggio

Il conto alla rovescia per il passaggio del Giro d’Italia entra nel vivo e in vista della 9ª tappa del 109° Giro d’Italia “Cervia – Corno alle Scale”, in programma domenica 17 maggio 2026, il Comune di Vergato e la Polizia Locale hanno disposto una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza.

La carovana rosa attraverserà il territorio comunale interessando sia il capoluogo che la frazione di Riola, richiamando cittadini, appassionati e visitatori lungo il percorso della corsa.

SS64 Porrettana chiusa al traffico durante il passaggio della corsa

La principale novità riguarda la Strada Statale 64 Porrettana, che verrà temporaneamente chiusa nei tratti interessati dal passaggio del Giro. Come previsto dalle disposizioni delle autorità competenti, la limitazione scatterà circa due ore e mezza prima del transito dei corridori nelle singole località in base alla cronotabella, e resterà in vigore fino al completo passaggio della manifestazione e dei mezzi al seguito.

Nel territorio comunale di Vergato, il Giro d’Italia è previsto tra le 15:43 e le 15:59 nel capoluogo, mentre il passaggio a Riola è stimato tra le 15:54 e le 16:11. Gli accessi dalle strade laterali saranno temporaneamente interdetti e presidiati, mentre sarà sempre garantito il transito dei mezzi di emergenza e soccorso.

Divieti di transito e sosta a Vergato e Riola

Oltre alla viabilità statale, l’ordinanza comunale prevede divieti di transito veicolare dalle ore 12 alle ore 18 nelle aree direttamente interessate dal percorso di gara.

Nel capoluogo, le limitazioni interesseranno via A. Fini nel tratto compreso tra piazza Giovanni XXIII e via Bacchetti, via Monari e via Marconi, dove sarà consentito il senso unico dall’intersezione con via Garibaldi in direzione piazza Giovanni XXIII.

A Riola, invece, il divieto riguarderà l’intero tratto di via Nazionale, lungo il percorso di gara verso il Corno alle Scale.

Stop anche alla sosta con rimozione forzata dalle ore 6 alle ore 18 di domenica 17 maggio. Nel capoluogo saranno interessate via A. Comani, via Cavour, piazza Capitani della Montagna e via Roma, oltre a via Monari, dove il divieto scatterà dalle ore 12 alle ore 18. A Riola invece il provvedimento riguarderà l’intera via Nazionale.

Possibili modifiche anche ai trasporti ferroviari

In concomitanza con il passaggio del Giro, potranno verificarsi anche variazioni temporanee alla circolazione ferroviaria e ai collegamenti del trasporto pubblico locale, in particolare sulla linea Bologna–Porretta Terme. Per questo motivo cittadini e pendolari sono invitati a consultare preventivamente i canali ufficiali di Trenitalia, Trenitalia Tper e Tper per verificare eventuali aggiornamenti sugli orari: https://www.trenitalia.com/it/informazioni/lavori-programmati/20260517-linee-bologna-ravenna-rimini-bologna-porretta-terme.html

Prima del Giro, arriverà anche il Giro-E

Ad anticipare di circa due ore il passaggio della corsa professionistica ci sarà il Giro-E, prestigioso evento cicloturistico amatoriale a tappe riservato alle biciclette da corsa a pedalata assistita.

Partendo da Sasso Marconi, il Giro-E seguirà lo stesso itinerario della Giro d’Italia, attraversando prima Vergato tra le 13:11 e le 13:17, e poi Riola tra le 13:28 e le 13:37.

Attraverso i propri canali, Comune di Vergato ha invitato i cittadini a programmare per tempo gli spostamenti:

“L’Amministrazione comunale invita residenti, cittadini e visitatori a organizzare con anticipo i propri spostamenti, prestando attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni delle autorità. Il passaggio del Giro d’Italia rappresenterà infatti una giornata storica per Vergato e Riola, che torneranno protagoniste del grande ciclismo internazionale accogliendo nel cuore dell’Appennino una delle competizioni sportive più seguite al mondo”.