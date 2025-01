Pediatria di Comunità, il nuovo Responsabile è Francesco Bellelli

Il dottor Francesco Bellelli è il nuovo Responsabile della Pediatria di Comunità dell’Azienda USL di Modena, afferente al Dipartimento di Cure Primarie. L’incarico, della durata di sei anni, è arrivato in seguito ad una selezione interna. Bellelli ha iniziato il suo percorso presso l’Ausl modenese nel 2008 come interfaccia di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale. Dal 2021 Bellelli è passato presso la Pediatria di Comunità con un profilo di responsabilità progressivamente crescente in ambito organizzativo e gestionale.

“L’Azienda USL di Modena augura buon lavoro al dottor Bellelli in un ambito che ha già beneficiato del suo impegno e della sua professionalità negli ultimi anni. La Pediatria di Comunità rappresenta un servizio fondamentale per il territorio, in particolare per le famiglie che richiedono un’assistenza e un’attenzione costante alla crescita e alla salute dei loro bambini”.