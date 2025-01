Sport Valley, attività motoria e sportiva, la Regione investe 1 milione di euro per realizzare 78 progetti sul territorio

Tante occasioni per fare sport e migliorare il proprio benessere psico-fisico. Ma anche tante opportunità di incontro e di condivisione.

Anche nel 2025 la Regione conferma il proprio impegno per lo sport sul territorio e finanzia con 1 milione di euro 78 progetti biennali di attività motoria e sportiva.

Destinatari dei contributi, che sono a fondo perduto e possono arrivare fino a un massimo di 15 mila euro: Enti sportivi dilettantistici, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato, Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti locali, scuole.

È quanto prevede la delibera approvata nei giorni scorsi dalla Giunta regionale su proposta dell’assessora al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni, e che recepisce gli esiti di un bando uscito lo scorso maggio.

“Fare sport fa bene, e non solo da un punto di vista fisico- sottolinea l’assessora regionale al Turismo, commercio e sport, Roberta Frisoni-. Per questo la Regione è a fianco dell’associazionismo sportivo, delle scuole e degli Enti locali. Lo facciamo consapevoli della straordinaria valenza sociale dello sport, uno strumento prezioso per unire le persone, farle incontrare e promuovere opportunità di integrazione. Vogliamo fare in modo che praticare una disciplina sportiva o un’attività motoria sia sempre più una possibilità alla portata di tutte e tutti, giovani e meno giovani, con un’attenzione anche alle persone con disabilità. L’obiettivo è creare sempre più occasioni sia nel tempo libero, sia in sinergia con l’offerta formativa nelle scuole”.

I progetti per provincia

Questa la ripartizione sul territorio dei progetti finanziati. In provincia di Piacenza sono stati finanziati due progetti grazie a un contributo di 29.700 euro, in provincia di Parma tre con 38 mila euro, in quella di Reggio Emilia nove per 119.898 euro. Nel Modenese le iniziative sostenute dalla Regione con questo bando sono 15 con un contributo di 187.862, mentre nel Bolognese 25 grazie a 313.515 euro. In provincia di Ferrara i progetti sono tre per 38.250 euro, in quella di Forlì-Cesena otto per 119mila euro. Infine, nel territorio di Ravenna e in quello di Rimini, sono state finanziate rispettivamente sei e quattro iniziative per 82.760 e 38.270 euro.

Tra i requisiti premianti per la selezione dei progetti – il cui svolgimento deve essere compreso tra il 1^ luglio 2024 e il 30 giugno 2025 – l’adesione delle associazioni alla Carta Etica dello Sport, il codice di comportamento voluto dalla Regione per promuovere sui campi da gioco il rispetto delle regole e degli avversari.

Le risorse assegnate per 1 milione di euro si affiancano al milione di euro che alla fine del 2024 la Regione ha attribuito per il sostegno a manifestazioni sportive sul territorio.