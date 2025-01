Grand Tour Italia e Cucine Popolari insieme per un pranzo solidale

Sarà un grande pranzo allargato e inclusivo quello che domenica 19 gennaio, dalle ore 12.30, verrà preparato all’interno di Grand Tour Italia, sotto la grande vigna a due passi dall’Arena centrale.

Dalla collaborazione di Grand Tour Italia e l’Associazione di volontariato le Cucine Popolari nasce un evento rivolto a tutti, dalle persone ospiti delle quattro mense solidali di Bologna ai volontari che vi operano, passando per i turisti e i visitatori del Parco, unendo nello stesso luogo persone che magari non avrebbero mai avuto l’occasione per incontrarsi.

Al gusto di un pranzo domenicale, realizzato e preparato da Grand Tour Italia e dai suoi ristoranti, con la collaborazione dei cuochi di Cucine Popolari, si unirà infatti il piacere di mettersi al servizio di chi fa questo tutti i giorni: saranno infatti i dipendenti di Grand Tour Italia a servire le portate cercando di ricreare quell’atmosfera di famigliarità caratteristica dell’Associazione.

Le ospiti e gli ospiti delle Cucine Popolari, che accederanno a Grand Tour Italia, sono persone che hanno diritto ai servizi sociali comunali e necessitano dell’assistenza di parrocchie e altre associazioni di quartiere, che hanno perso il lavoro e che si trovano in difficoltà per motivi economici e sociali. Con la pandemia da Covid-19, il numero delle persone che hanno chiesto “aiuto” è più che raddoppiato e con esso la quantità di pasti offerti ogni giorno dalle sedi di Cucine Popolari, passati da 250 a oltre 600.

Grand Tour Italia si metterà a disposizione di tutti, come un luogo di aggregazione dove le persone più in difficoltà possano non solo avere un pasto caldo ma anche la possibilità di interagire con altre persone e di trascorrere insieme una giornata all’insegna della socialità e della solidarietà, con la possibilità di visitare il Parco e di godere delle sue attrazioni, fra cui la pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Durante tutta la giornata per il pubblico sarà possibile entrare in contatto con i volontari di Cucine Popolari ed effettuare donazioni dirette per sostenere i loro progetti, oltre che fare una donazione direttamente sul sito web di GTI: https://www.grandtouritalia.it/it/cucine-popolari-in-festa-a-grand-tour-italia

“Questa collaborazione tra le Cucine popolari e Grand Tour Italia dimostra che la solidarietà passa anche attraverso la condivisione del cibo a tavola – chiosa il fondatore dell’associazione di volontariato Roberto Morgantini – e rappresenta un modo per entrare in contatto tra mondi differenti. L’occasione per incontrare persone e far conoscere la realtà di Cucine Popolari che da oltre 10 anni opera per assicurare un pasto quotidiano a chi non ha nulla, condividendo con Grand Tour Italia l’impegno concreto a combattere lo spreco alimentare nel quotidiano.

«È un piacere poter ospitare le famiglie che si rivolgono a Cucine Popolari” dichiara Piero Bagnasco, Amministratore Delegato di Grand Tour Italia. “Il nostro Parco saprà offrire un’esperienza unica, un pranzo domenicale e una giornata di festa all’insegna del gusto e del divertimento. Non è un caso che sia Grand Tour Italia che le Cucine popolari nascano a Bologna, città con una tradizione gastronomica tra le più ricche e famose d’Italia che entrambi cercano di onorare ogni giorno”.

Parte del “menù” della giornata saranno anche le esibizioni musicali di Teo Ciavarella – pianista, direttore d’orchestra e insegnante di pianoforte jazz al Conservatorio Martini di Bologna, Paolo Buconi – violinista, cantante, attore e compositore, Federico Aicardi – cantautore, Checco Coniglio – jazzista, Valentina Mattarozzi – cantautrice, Claudio Rosa – chitarrista, e con la presenza di Zap & Ida, vignettisti, scrittori e umoristi capaci di affrontare con ironia anche temi sociali più “impegnati” e degli sketch di Giovanni Cacioppo, comico, cabarettista, attore e conduttore televisivo italiano…