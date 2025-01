Domenica 12 gennaio il Volley Speciale fa tappa a Formigine

Si rinnova anche per questa stagione sportiva il torneo regionale di Volley Speciale organizzato dalla Commissione Tecnica Regionale Diversamente Abili del CSI Emilia Romagna.

La squadra Oratorio Murialdo di Ravenna è pronta a difendere il titolo conquistato la passata stagione dall’assalto delle altre contendenti: Ushac Carpi, Circolo Agape Braida di Sassuolo e PGS Smile di Formigine. Proprio Formigine sarà sede del primo concentramento: presso la palestra delle scuole elementari ‘Carducci’ dalle 14:30 si terranno i primi 4 incontri del torneo.

Le partite, al meglio dei 3 set, seguono le regole del Free Volley, disciplina nata proprio per agevolare la pratica della pallavolo per le persone con disabilità: all’interno di un campo regolamentare di 18×9 metri, ogni squadra composta di 4 atleti e atlete con livelli differenti di disabilità e 2 allenatori normodotati gioca per conquistare il punto, il set e la partita.

Le passate edizioni del torneo sono state un successo: nel 2024 la palestra formiginese era gremita di genitori, ragazzi e anche di tanti semplici spettatori festanti, per un evento nel quale emerge chiaramente come lo sport sappia generare inclusione e senso di comunità come poche altre cose.

Per chi volesse passare un pomeriggio di gioia contagiosa, l’appuntamento è per domenica 12 gennaio, dalle ore 14:30 presso la palestra ‘Carducci’ (via Pagani 23, Formigine).

La seconda tappa del torneo si terrà il 23 Febbraio a Carpi, presso il Liceo Fanti.