Unimore lancia il progetto europeo Erasmus+ INSIGHT per una didattica universitaria più inclusiva

Unimore, che conta oggi tra i propri iscritti circa 350 studenti e studentesse con disabilità certificata e oltre mille studenti con disturbi specifici dell’apprendimento, è capofila del progetto Erasmus+ Higher Education “INSIGHT: Inclusive teaching methods in higher education”, un ambizioso progetto europeo che mira a migliorare i processi di insegnamento e apprendimento, promuovendo strategie didattiche inclusive.

Scopo del progetto è quello di garantire il diritto allo studio e pari opportunità formative a tutti gli studenti universitari, con particolare attenzione per quelli/e che presentano Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) o, in generale, alcune disabilità, tramite la realizzazione di una didattica inclusiva e la creazione di ambienti sempre più accoglienti ed inclusivi.

Il progetto INSIGHT coinvolge 12 partner di rilievo provenienti da sei Paesi, tra cui sette università, organizzazioni e aziende specializzate: l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, la Linnéuniversitetet (Växjö, Svezia), la Wirtschaftsuniversitat di Vienna, l’Universidad Pablo De Olavide di Siviglia, la Higher Educational Institution Podillia State University (Ucraina), la National University Of Life And Environmental Sciences Of Ukraine, la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, un’associazione belga dedicata alla dislessia (EDA), un’azienda italiana specializzata nei disturbi dell’apprendimento (SOS Dislessia) e due enti italiani esperti nella gestione di attività formative (ECECE-AT, Formodena).

Con il progetto INSIGHT Unimore vuole consolidare ulteriormente il suo ruolo di promotore di un ambiente accogliente e inclusivo, in cui il diritto allo studio sia garantito a tutti e tutte, senza discriminazioni. Unimore, infatti, si distingue da sempre per la sua attenzione ai bisogni educativi dei propri studenti e studentesse, offrendo supporto e strumenti per garantire un percorso formativo di qualità a tutti ed erogando loro servizi e misure compensative in sede di esame.

INSIGHT non si limita a sviluppare strategie innovative e inclusive, ma aspira a creare un modello replicabile a livello europeo. Le pratiche identificate e implementate nel progetto potranno, infatti, essere adottate da altri contesti formativi, contribuendo alla creazione di una rete internazionale di buone prassi.

“Il Dipartimento di Educazione e Scienze Umane, da tempo impegnato nello sviluppo della cultura, delle politiche e delle pratiche inclusive, promuove e sostiene la ricerca e la formazione per il miglioramento della qualità della didattica, al fine di favorire apprendimento, partecipazione e benessere per tutti/e gli/le studenti e le studentesse, a partire da coloro che presentano peculiarità e/o situazioni “di maggior rischio” in contesti “tradizionali” (come nel caso di studenti/studentesse con DSA). L’Universal Design for Learning e il Capability Approach, posti a fondamento del framework di Insight, ci invitano a riflettere su come sviluppare strategie valide ed efficaci per tutti gli studenti e tutte le studentesse, valorizzando le differenze e i principi inclusivi e favorendo la costruzione di contesti capacitanti in ambito accademico a livello europeo. Questa è la sfida che ci proponiamo con INSIGHT” commenta la Prof.ssa Paola Damiani, coordinatrice scientifica del progetto.

Grazie alla diversità delle competenze messe in campo, la partnership mira a esplorare ogni aspetto dell’educazione inclusiva, dalla ricerca alla formazione, passando per l’implementazione di politiche innovative.

“Unimore è da sempre impegnata a garantire il diritto allo studio e pari opportunità formative attraverso strategie didattiche inclusive e svolgendo un’importante opera di sensibilizzazione del corpo docente – sottolinea il Dr. Giacomo Guaraldi, Delegato del Rettore alla Disabilità e ai DSA –. L’Ateneo promuove un’istruzione accessibile e innovativa, come dimostra il progetto Erasmus+ INSIGHT, che sviluppa e diffonde metodologie inclusive a livello internazionale”.

Per maggiori dettagli sul progetto e sulle attività della partnership è possibile consultare il sito: https://insightprojecteu.org .