Tram: prima della festa di Capodanno apre ai pedoni un altro tratto di Ugo Bassi

Continuano senza sosta i lavori della tranvia anche durante le festività natalizie. In via Ugo Bassi, da domani 31 dicembre, nel pomeriggio, il cantiere assumerà una nuova configurazione restituendo ai pedoni il tratto compreso tra l’incrocio Nazario Sauro/Cesare Battisti fino a poco prima di via Livraghi, escludendo quindi l’intersezione e una piccola area dove sono presenti condotte provvisorie (acqua e gas) realizzate allo scopo di contenere i disagi alle utenze durante i lavori, che saranno rimosse dopo le feste.

A Borgo Panigale, si avvia alla conclusione l’intervento nel tratto di via Marco Emilio Lepido compreso tra la Persicetana e via Cavalieri Ducati, dove da alcuni giorni è stato ripristinato il doppio senso di circolazione tra la rotonda provvisoria e via Jahier. Il cantiere – dove è ora in corso la posa dei binari – lascia quindi spazio a quella che sarà la viabilità definitiva, a tranvia in funzione, riconsegnando una carreggiata completamente riqualificata, in superficie e nelle reti sotterranee di acqua, luce e gas. Via Lepido è quindi percorribile a senso unico in direzione periferia a partire da via Ducati fino all’incrocio con via Jahier; da questa intersezione fino alla rotonda provvisoria, è invece disponibile una corsia per senso di marcia. In direzione centro, su via Lepido, all’altezza di via Del Carroccio, è possibile proseguire oppure svoltare a sinistra; all’incrocio con via Jahier è obbligatorio girare a destra, sempre dando la precedenza. In direzione opposta, provenendo dal centro verso la periferia, è invece obbligatorio proseguire diritto alle intersezioni con via Jahier e via Normandia, mentre è consentito svoltare a destra all’incrocio con via del Carroccio.