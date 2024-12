Otorinolaringoiatria e patologie pediatriche: a Sassuolo, in 20 anni, trattati 10 mila bambini

Anche quest’anno in ospedale a Sassuolo si terrà a riunirsi il ‘Congresso annuale di Otorinolaringoiatria’, arrivato oramai alla sua 18 esima edizione, sotto la direzione del dr. Paolo Gambelli, primario dell’Unità Operativa. Un appuntamento fisso per l’aggiornamento professionale degli specialisti.

‘Focus’ della giornata di lavori, che coinvolgerà domani professionisti provenienti da tutta la regione, quest’anno è stato scelto il tema delle patologie pediatriche in ambito otorinolaringoiatrico (ORL). Interverranno relatori dal Ramazzini di Carpi, dal Policlinico di Modena e da Reggio Emilia, oltre ai Pediatri ospedalieri e territoriali, gli specialisti ambulatoriali dell’Azienda USL di Modena, gli infermieri e i tecnici (logopediste e audiometriste) di tutta l’area Sud della provincia.

Le patologie pediatriche in ORL sono, da sempre, una ‘specialità’ che contraddistingue l’ospedale di Sassuolo, sia a livello di gestione ambulatoriale che per quanto riguarda la chirurgia dei piccoli pazienti.

Quest’anno sarà anche un’occasione speciale per fare un ‘bilancio’ di una attività molto importante che oggi impegna l’equipe diretta dal dr. Gambelli anche negli ospedali di Vignola e Pavullo. Tra gli interventi più comuni, nei bambini, ci sono ovviamente le adenoidectomie e le tonsillectomie. Se si considerano gli ultimi 20 anni di attività dell’ospedale di Sassuolo, che nel 2025 festeggerà proprio il suo primo ‘ventennale’, i numeri sono davvero impressionanti: sono infatti oltre 10 mila i pazienti pediatrici trattati. Un risultato che colloca l’Ospedale di Sassuolo al primo posto in Emilia Romagna e al decimo a livello Nazionale in questa particolare ‘disciplina’. Solo nel 2024 sono stati eseguiti circa 500 interventi chirurgici su minori, e sono state oltre 1.500 le visite ambulatoriali erogate per il Servizio Sanitario.

Oggi l’ORL sassolese può contare su 8 medici, 10 sedute operatorie a settimana e due video-laringoscopi che consentono di prendere in carico e seguire a livello chirurgico circa 200 pazienti al mese, di cui il 30% ha un’età compresa tra i 3 e i 18 anni. Presidente del Congresso 2024 sarà il prof. Daniele Marchioni, primario ORL del Policlinico di Modena.