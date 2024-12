‘Lavinia e l’anello magico’, domenica lo spettacolo per bambini al BLA

Domenica 22 dicembre, per la rassegna “Natale al BLA”, alle ore 16.00, in biblioteca a Fiorano Modenese è in programma lo spettacolo “Lavinia e l’anello magico” con Manuela la FilaFiabe, per bambini dai 5 ai 10 anni. A seguire, su prenotazione, il laboratorio creativo (ludoteca@fiorano.it – 0536 833414).

Lavinia è una povera fiammiferaia costretta a mendicare per sopravvivere finché un giorno speciale, la vigilia di Natale, una fata non le farà un regalo molto divertente che trasformerà la sua vita… Lavinia saprà usare bene il potente anello magico che la fata le ha regalato?

Da un romanzo di Bianca Pitzorno un racconto irriverente che trasforma la fiaba classica di Andersen in una divertente parodia. Ingresso libero e gratuito.

Il programma completo di tutti gli appuntamenti natalizi a Fiorano Modenese è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it.