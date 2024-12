Correggio, un progetto europeo per il verde comune

Si chiama City-to-City Exchange: Greening the city: from planning to action, progetto finanziato al 100% dalla Comunità Europea. Partecipano, oltre al comune di Correggio, quelli di Lorqui in Spagna e Drama in Grecia, in un programma che prevede tre momenti di incontro, confronto e scambio di esperienze.

Nelle settimane scorse l’assessore all’ambiente Giovanni Viglione, accompagnato dal tecnico dell’ufficio verde-qualità urbana Massimiliano Algardi, è stato a Lorqui per il primo momento di incontro con l’amministrazione e i tecnici di Lorqui e due tecnici dal Comune di Drama. L’obiettivo è quello di scambiarsi informazioni circa i progetti messi in atto, o in programma, sulla sostenibilità ambientale, la gestione dei cambiamenti climatici e, in sintesi, tutto ciò che riguarda la gestione dell’aspetto ambientale di un territorio urbano ed extraurbano.

“Si tratta della prima volta che Correggio partecipa ad un progetto di questo tipo – precisa l’assessore Viglione – ed è una cosa che ci rende molto orgogliosi, considerando l’importanza che l’attuale amministrazione ha sempre dato alle tematiche ambientali. Questa prima esperienza è stata molto costruttiva, abbiamo conosciuto persone molto competenti e appassionate, abbiamo imparato molto. Durante il primo incontro abbiamo potuto confrontarci con i nostri colleghi sui loro progetti e scoprire che, anche in situazioni molto differenti, ci troviamo ad affrontare problematiche simili. Legate, ad esempio, alla gestione di fenomeni climatici estremi, alla necessità di realizzare abitazioni a basso impatto energetico, alla gestione del verde sempre più simile a quella naturale, senza forzature da parte dell’uomo. Si è trattato di un primo momento di confronto e di arricchimento ai quali ne seguiranno altri due. A febbraio saremo noi ad ospitare i colleghi spagnolo e greco e a mostrare loro quanto fatto, e quanto ancora in fase progettuale, a Correggio nell’ambito verde. L’esperienza si concluderà poi con il viaggio a Drama, in Grecia, per l’ultimo momento di confronto”.