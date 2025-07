Il Lions Club Mirandola dona un ecografo wireless Tecnologia al servizio dei pazienti della Dialisi

Un nuovo importante strumento entra in servizio al Centro Dialisi dell’Ospedale di Mirandola, diretto dalla dottoressa Simonetta Cimino, grazie alla generosa donazione del Lions Club Mirandola: si tratta di un ecografo wireless, pensato per il monitoraggio degli accessi vascolari nei pazienti in emodialisi.

L’ecografo, consegnato nei giorni scorsi alla presenza di una delegazione dei donatori, accolti da professionisti sanitari e da rappresentanti della Direzione distrettuale e ospedaliera, verrà utilizzato per controllare lo stato della fistola artero-venosa (FAV), ovvero l’accesso vascolare che consente ai pazienti di sottoporsi regolarmente alla dialisi. Il corretto funzionamento della FAV è fondamentale per garantire l’efficacia dei trattamenti e la sicurezza del paziente.

Grazie a questo strumento sarà possibile eseguire controlli più frequenti, rapidi e non invasivi, individuando precocemente eventuali problemi come restringimenti o alterazioni del flusso sanguigno che, se trascurati, potrebbero portare alla perdita dell’accesso vascolare. Ciò permette di ridurre le complicanze e di intervenire tempestivamente con tecniche meno invasive, evitando interventi chirurgici maggiori o l’uso di cateteri venosi centrali, che comportano rischi più elevati, anche gravi.

Nel 2024 sono state effettuate circa 300 procedure di radiologia interventistica su pazienti della rete Nefrologica Provinciale (AUSL e AOU). Questi interventi, resi possibili proprio grazie a un monitoraggio accurato degli accessi vascolari, hanno permesso di risolvere molte complicanze legate sia alla FAV che ai cateteri, spesso in regime di day hospital. Questo ha contribuito a ridurre le ospedalizzazioni e a evitare interventi più complessi.

Attualmente sono i 25 pazienti in carico al Centro Dialisi di Mirandola portatori di FAV che potranno beneficiare fin da subito di questa nuova tecnologia. Il personale infermieristico sarà formato all’utilizzo del dispositivo da parte di un operatore già esperto attivo nella rete nefrologica provinciale.

Come dimostrato in altri centri della provincia dove l’ecografo è già in uso, questo tipo di monitoraggio ha portato a una significativa riduzione delle complicanze legate alla FAV e delle ospedalizzazioni, migliorando la qualità della vita dei pazienti e l’efficienza del sistema sanitario.

“Ringraziamo sentitamente il Lions Club Mirandola per questo gesto di grande sensibilità e attenzione verso i bisogni della nostra comunità – dichiarano la dottoressa Cimino, Annamaria Ferraresi, Direttrice del Distretto di Mirandola, e Giuseppe Licitra, della Direzione Sanitaria dell’Ospedale Santa Maria Bianca –. Si tratta di una donazione che porta un beneficio concreto e immediato ai pazienti e agevola il lavoro dei professionisti sanitari. Un gesto che dimostra come la collaborazione tra istituzioni e realtà del territorio possa generare valore reale. L’ecografo wireless rappresenta un significativo passo avanti nella qualità delle cure offerte dal nostro Centro Dialisi”.

Il Lions Club Mirandola, da sempre attento ai bisogni della comunità, conferma così il proprio impegno concreto nel sostenere la salute pubblica e i servizi sanitari del territorio. Un gesto di solidarietà che si traduce in un aiuto concreto per tanti pazienti e per tutto il personale sanitario.